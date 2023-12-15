Девальвация песо привела к «вкусным» ценам на игры в аргентинском магазине Xbox

С 13 декабря курс аргентинского песо упал более чем в два раза: с 366 до 801 песо за доллар. Это привело к незапланированным «скидкам» в местном магазине Xbox, пока тот еще не перешел на расчет в американских долларах.

В XBOX сообщество Украина пользователи делятся удачными покупками через этот южноамериканский магазин. Resident Evil 4 с предварительной скидкой можно приобрести за 195 грн, BG 3 за 800 грн, а Stray — 126 грн. Прицениться можно на странице рождественской распродажи Xbox, в частности: