Новости Игры 15.12.2023 в 17:09 comment views icon

Девальвация песо привела к «вкусным» ценам на игры в аргентинском магазине Xbox

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Юрій Орос

Автор новин

С 13 декабря курс аргентинского песо упал более чем в два раза: с 366 до 801 песо за доллар. Это привело к незапланированным «скидкам» в местном магазине Xbox, пока тот еще не перешел на расчет в американских долларах.

Девальвация песо привела к «вкусным» ценам на игры в аргентинском магазине Xbox

В XBOX сообщество Украина пользователи делятся удачными покупками через этот южноамериканский магазин. Resident Evil 4 с предварительной скидкой можно приобрести за 195 грн, BG 3 за 800 грн, а Stray — 126 грн. Прицениться можно на странице рождественской распродажи Xbox, в частности:

  • Call of Duty: Mordern Warfare III — 14 тыс. песо, 648 грн.
  • Starfield — 21,6 тыс. песо, 1000 грн.
  • FC24 — 7,349 тыс. песо, 340 грн.
  • NBA 2K24 — 25,8 тыс. песо, 1194 грн.

Девальвация песо привела к «вкусным» ценам на игры в аргентинском магазине Xbox

Steam отключил поддержку аргентинского песо и турецкой лиры (игры подорожали в 1,5-2 раза). Есть ли угроза для гривны?

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