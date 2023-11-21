Steam отключил поддержку аргентинского песо и турецкой лиры (игры подорожали в 1,5-2 раза). Есть ли угроза для гривны?

Времена аргентинской или любой другой прописки в Steam окончательно ушли в прошлое — в ночь на 21 ноября Valve отключила поддержку аргентинского песо и турецкой лиры, вернув для Аргентины и Турции расчет в долларах США. Как следствие, цены на игры в этих регионах существенно выросли в отдельных случаях в 1,5-2 раза.

Не секрет, что сетка ценообразования Steam носит чисто формальный характер, а рекомендованные региональные цены только номинальные. Издатели не обязаны их соблюдать и нередко игнорируют рекомендации Valve, и вот очередное яркое свидетельство: после отмены поддержки песо и лиры цены на отдельные игры резко выросли – отдельные тайтлы подорожали в 1,5-2 раза. Легко убедиться поможет популярный аналитический сервис SteamDB. Вот несколько примеров.

Как изменились цены в аргентинском и турецком Steam после перехода на расчеты в долларах

Cyberpunk 2077 . Новая цена — $44,99, а старая была эквивалент $28,25 и $27,74 в песо и лирах соответственно.

Baldur’s Gate 3. Новая цена – $34,99, а старая была эквивалент $28,25 и $27,74 в песо и лирах соответственно.

Starfield . Новая цена — $41,99, а старая была эквивалентом $33,91 и $31,21 в песо и лирах соответственно.

Ремейк Resident Evil 4. Новая цена — $44,99, а старая была эквивалентом $36,62 и $30,81 в песо и лирах соответственно.

Armored Core VI: Fires of Rubicon. Новая цена — $47,99, а старая была $35,04 в песо

Об изменениях в политике ценообразования Steam предупреждали за месяц до этого — первопричиной является нестабильность песо и лиры в последние несколько лет. Детальнее об изменении политики ценообразования Steam с созданием двух новых регионов рассказывали в октябрьской новости на сайте.

Потенциальная угроза отказа Steam от украинской гривны

Напомним, что первые изменения в политике ценообразования Steam произошли в октябре 2022 года — по повышению рекомендованных региональных цен, после чего стоимость отдельных игр в Аргентине и Турции подскочила на 450%. Тогда цены в Украине выросли в 1,5-1,8 раза, после чего появилась новая волна опасений по поводу отказа Steam от украинской гривны и возврата расчетов в долларах. Пока этого не произошло и будем надеяться, что до этого не дойдет, но в будущем, к сожалению, это может произойти. И нужно ли отмечать, что определяющим фактором здесь является ситуация на рынке валют. Если гривна резко начнет девальвировать, Valve вполне может отказаться от оплаты в гривнах в Украине и вернуть доллары, как это было до перехода на гривны в 2017 году.

Что происходит на рынке валют? После ревальвации гривна несколько девальвировала, как на межбанке, так и на черном рынке, но пока курс остается относительно стабильным. Впереди нас ждет зима и, скорее всего, новые массированные ракетные удары рф и связанные с этим очевидные риски — разрушение портовой и энергетической инфраструктуры, проблемы с ритмичностью международной помощи и сезонность курса. Это все потенциально может оказывать существенное влияние на платежный баланс и оказывать давление на стабильность гривны.

Да, сейчас гривна имеет основания для постепенной девальвации в долгосрочной перспективе, но когда это произойдет и как будет решаться не рынок, а НБУ. На практике нынешний режим управляемой гибкости обменного курса, который заработал в начале октября, больше управляемый, чем гибкий, поэтому все в руках правления НБУ. И здесь следует помнить, что важным аспектом актуальной стратегии НБУ является сохранение привлекательности гривневых инструментов — пока регулятор делает все, чтобы ставки в гривне в следующем году опережали не только темпы роста цен, но и возможную девальвацию.