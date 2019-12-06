Пять моделей, «прямоугольный» дизайн в стиле iPhone 4, 5G и экраны OLED (кроме iPhone SE2). Известный аналитик рассказал, какой будет линейка iPhone 2020 года





Аналитик Минг-Чи Куо, который из года в год крайне точно предсказывает новинки от Apple благодаря связям с поставщиками комплектующих, поделился очередным прогнозом о следующем поколении смартфонов iPhone. Согласно его данным, в следующем году нас ждет целых пять смартфонов iPhone.

В марте 2020 года дебютирует преемник популярного компактного смартфона iPhone SE (будем и дальше называть его iPhone SE2 для удобства). Об идейном преемнике iPhone SE, который вышел в 2016 году и на старте стоил от $399, до этого мы слышали множество слухов. Последние указывали, на дизайн как у 4,7 дюймовому iPhone 8 и характеристики на уровне iPhone 11. Единственное отличие — экран: вместо OLED-дисплея бюджетный iPhone получит LCD-экран. С тех пор в этом плане ничего не поменялось. Суммируем предполагаемые характеристики iPhone SE2:

4,7-дюймовый экран LCD,

SoC Apple A13,

одинарная основная камера на 12 Мп + одинарная селфи-камера аналогичного разрешения, 3 ГБ ОЗУ, 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти,

аккумулятор емкостью 2000 мА·ч (пожалуй, единственная странность),

сканер отпечатков пальцев Touch ID, поддержка 4G LTE, защита IP68 и беспроводная зарядка.

В сентябре 2020 года к бюджетному iPhone SE2 присоединятся еще четыре модели, которые будут выделяться «прямоугольный» дизайн (корпус более прямоугольной формой с незначительным закруглением углов) в стиле iPhone 4 и iPhone 5. Это в точности согласуется с более ранним прогнозом аналитика. Все четыре получат OLED-дисплеи и поддержку 5G, а различия будут в наборах камер и диагоналях экранов. Базовые модели iPhone 12 и iPhone 12 Plus выступят преемниками iPhone XR и iPhone 11. Они получат сдвоенные основные камеры и экраны диагональю 5,4 и 6,1 дюйма соответственно. Старшие же iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max (аналоги 11 Pro и 11 Pro Max) смогут похвастаться тройной камерой с улучшенным 3D-сенсором и более крупными дисплеями — 6,1 и 6,7 дюйма.

Ресурс AppleHub приводит предполагаемые характеристики всех четырех основных моделей iPhone 2020 года.

В свежем аналитическом отчете инвесторам Минг-Чи Куо также поделился прогнозами касательно линейки iPhone 2021 года. Он утверждает, что во второй половине 2021 года Apple выпустит премиальную модель iPhone для энтузиастов без каких-либо разъемов. Это будет первый полностью беспроводной смартфон компании. В первой же половине 2021 года ожидается выпуск iPhone‌ SE 2 Plus в безрамочном дизайне и без системы распознавания лиц Face ID. Вместо нее он получит сканер отпечатков пальцев Touch ID, встроенный в кнопку включения на боковой грани, как у многих Android смартфонов сейчас.

Источник: 9to5mac и AppleHub