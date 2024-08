Disney показала анимацию Apple Watch 7-летней давности, как новый тизер «Истории игрушек 5»

Тизер пятой «Истории игрушек», по сути, выглядел идентично к анимации, которую использовали для циферблата Apple Watch еще в 2017 году (кстати, только через 2 года после этого вышла «История игрушек 4»).

Видео, представленное на выходных Disney и Pixar, стартует с того, что металлическая рука поднимает игрушечного трехглазого инопланетянина, а дальше появляются Вуди, Базз и Джесси, которые по очереди исчезают из кадра.

Первым на сходство анимаций обратил внимание Дилан Макдональд, владелец компании по разработке SunApps, отметив, что среди изменений в тизере — только новый синий фон, вместо черного на Apple Watch. Его предположение подтвердил стажер Apple, который работал над программой Apple Maps.

Stealing the idea for this from a friend but yeah these are literally just the animations from the watchOS 4 Toy Story Apple Watch face 💀

They even look like they’ve had a back background edited out https://t.co/aGlrI7YgV1 pic.twitter.com/cvk63GuJdS

— Dylan (@DylanMcD8) August 10, 2024