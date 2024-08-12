Disney показала анимацию Apple Watch 7-летней давности, как новый тизер «Истории игрушек 5»

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Тизер пятой «Истории игрушек», по сути, выглядел идентично к анимации, которую использовали для циферблата Apple Watch еще в 2017 году (кстати, только через 2 года после этого вышла «История игрушек 4»).

Видео, представленное на выходных Disney и Pixar, стартует с того, что металлическая рука поднимает игрушечного трехглазого инопланетянина, а дальше появляются Вуди, Базз и Джесси, которые по очереди исчезают из кадра.

Первым на сходство анимаций обратил внимание Дилан Макдональд, владелец компании по разработке SunApps, отметив, что среди изменений в тизере — только новый синий фон, вместо черного на Apple Watch. Его предположение подтвердил стажер Apple, который работал над программой Apple Maps.

Stealing the idea for this from a friend but yeah these are literally just the animations from the watchOS 4 Toy Story Apple Watch face 💀 They even look like they’ve had a back background edited out https://t.co/aGlrI7YgV1 pic.twitter.com/cvk63GuJdS — Dylan (@DylanMcD8) August 10, 2024

Некоторые пользователи обвинили Pixar и Disney в лени или отсутствии воображения, однако остальные предположили, что мультфильм просто еще далек от разработки. Стоит отметить, что некоторые кадры таки были новыми — например, первый с инопланетянином, и предпоследний, в котором Базз выбегает из кадра.

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Премьера «Истории игрушек 5» предварительно запланирована на 19 июня 2026 года.

Напомним, что у Pixar тесные связи с Apple — студию ранее возглавлял Стив Джобс, который к тому же инвестировал в нее $5 млн. В марте 1991 года Джобс стал полноправным владельцем Pixar, а через несколько месяцев Disney подписала с Pixar контракт на три фильма. Первым из фильмов, созданных по контракту, стала оригинальная «История игрушек». 24 января 2006 года Джобс продал Pixar Disney за $7,4 млрд.

« История игрушек » 1995 года стал первым полностью компьютерным анимационным полнометражным фильмом и одним из самых любимых мультфильмов для многих. Успех оригинала породил три сиквела: « История игрушек 2 » в 1999 году, « История игрушек 3 » в 2010 году и « История игрушек 4 » в 2019 году. Благодаря всем четырем фильмам франшиза заработала $3,03 миллиарда в мировом прокате — четвертая часть истории принесла $1,07 млрд, получила номинацию на премию « Оскар-2020 » за лучшую оригинальную песню « I Can’t Let You Throw Yourself Away » Рэнди Ньюмана и выиграла статуэтку как лучший полнометражный анимационный фильм.

Источник: phonearena

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