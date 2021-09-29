Дисплей iPhone 13 Pro Max установил или побил 12 рекордов и является лучшим по версии DisplayMate

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Эксперты DisplayMate удостоила iPhone 13 Pro Max награды «Лучший дисплей для смартфонов». Устройство получило наивысшую оценку производительности дисплея A+, а также установило или побило 12 рекордов производительности дисплея смартфона.

Смартфон iPhone 13 Pro оснащены новым дисплеем Super Retina XDR с технологией ProMotion, которая обеспечивает переменную частоту обновления изображения в диапазоне от 10 Гц до 120 Гц. Таким образом, в зависимости от типа отображаемого контента, дисплей может работать от экономичного режима с частотой от 10 Гц до наиболее плавного изображения с частотой 120 Гц.

Одним из рекордов, установленных iPhone 13 Pro Max, была самая высокая полноэкранная яркость для смартфонов с OLED-дисплеями. Apple заявляет, что максимальная яркость дисплея в смартфоне iPhone 13 Pro Max составляет 1000 нит для типичного контента и 1200 нит для HDR-контента. Для сравнения, iPhone 12 Pro Max имеет максимальную яркость 800 нит для типичного контента и 1200 нит для HDR-контента. Среди других рекордов упоминаются высочайшая абсолютная точность цветопередачи, самый высокий коэффициент контрастности, самая низкая отражающая способность экрана и др.

ПО данным из цепочки поставок, Samsung является эксклюзивным поставщиком LTPO OLED-панелей, используемых для изготовления iPhone 13 Pro Max. Однако, по слухам, в следующем году компания LG планирует начать поставки LTPO OLED-панелей для Apple.

С полным обзором дисплея смартфона iPhone 13 Pro Max от DisplayMate можно ознакомиться по следующему адресу.

Источник: macrumors