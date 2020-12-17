Для медиаплеера Google Chromecast with Google TV скоро выйдет приложение Apple TV

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Новейшая версия медиаплеера Google Chromecast with Google TV в скором времени получит поддержку Apple TV. Соответствующее приложение должно появиться в начале 2021 года.

Приложение Apple TV будет работать аналогично другим версиям сервиса Apple на других устройствах. С его помощью подписчики смогут смотреть оригинальные шоу, фильмы и документальные фильмы Apple TV Plus. Эти оригинальные материалы Apple TV также будут интегрированы в систему агрегирования контента Google TV, что позволит программным алгоритмам рекомендовать их с учётом интересов конкретных пользователей.

Кроме того, приложение Apple TV предоставит пользователям Chromecast доступ к купленной ими библиотеке сериалов и фильмов iTunes, а также ко всем каналам Apple TV, на которые они уже подписаны.

Пока что компания Google не называет конкретные сроки выхода приложения Apple TV для Chromecast. Однако она обещает, что приложение должно стать доступным в начале 2021 года. Первоначально оно выйдет для Chromecast with Google TV, а затем появится и на других устройствах на базе ОС Android TV.

Источник: The Verge