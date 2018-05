Для Nintendo Switch вышла игра Pokémon Quest, в ноябре появится ещё две игры, а в следующем году – крупная «основная» игра о покемонах

Для игровой консоли Nintendo Switch стала доступна новая игра под названием Pokémon Quest. Эта игра создана в жанре экшн-RPG и чем-то напоминает Minecraft в мире покемонов.

События Pokémon Quest разворачиваются на острове Tumblecube. Здесь игрокам предстоит заниматься исследованием территории, искать сокровища, сражаться, обустраивать лагерь и привлекать других покемонов. При этом можно будет руководить отрядом, включающим до трёх покемонов. Игра Pokémon Quest уже доступна для бесплатной загрузки для консоли Nintendo Switch через магазин eShop. Монетизация осуществляется за счёт внутриигровых покупок. В июне также ожидается появление версий для мобильных платформ iOS и Android.

Вместе с тем, для платформы Nintendo Switch анонсированы ещё две новые игры о покемонах: Pokémon: Let’s Go, Pikachu! и Pokémon: Let’s Go, Eevee! Отличия заключаются в стартовых персонажах (Пикачу/Иви) и некоторых других игровых аспектах. В этих играх в жанре RPG игроку предстоит охотиться на других покемонов вместе со стартовым персонажем. Для этого в упрощённой форме можно использовать контроллеры консоли. Поддерживается возможность совместной игры с товарищем (для этого достаточно поделиться с ним вторым контроллером), а также синхронизации пойманных покемонов с игрой Pokémon Go. В качестве дополнительного аксессуара будет предлагаться устройство в виде мяча Poké Ball Plus. Он может подсвечиваться, вибрировать и издавать звуки при поимке покемонов. Также аксессуар можно использовать и в качестве альтернативного контроллера для Nintendo Switch или в игре Pokémon Go. Наконец, взяв с собой аксессуар на прогулку, после возвращения можно получить некоторые награды в играх. Игры Pokémon: Let’s Go, Pikachu! и Pokémon: Let’s Go, Eevee! станут доступны с 16 ноября этого года.

Но и это ещё не всё. В компании Game Freak работают над ещё одной игрой о покемонах. Об этом проекте пока что известно крайне мало. Это будет «основная» игра о покемонах в жанре RPG, в то время как анонсированные Pokémon: Let’s Go, Pikachu! и Pokémon: Let’s Go, Eevee! позиционируются в качестве «расширений» в рамках серии, призванных привлечь более молодую аудиторию и новых поклонников. Выпуск новой игры о покемонах запланирован на вторую половину 2019 года. Она также будет доступной на Nintendo Switch. Однако пока не уточняется, будет ли она предлагаться эксклюзивно для этой консоли или всё же появится и на других игровых платформах.

Источник: The Verge 1, 2, 3, 4