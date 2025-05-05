Новости Игры 05.05.2025 в 16:26 comment views icon

Топ Steam возглавила ноутбучная NVIDIA RTX 4060, процессоры AMD бьют исторический рекорд

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Андрій Русанов

Автор сайта

Топ Steam возглавила ноутбучная NVIDIA RTX 4060, процессоры AMD бьют исторический рекорд

Впервые за три года ноутбуки с видеокартой NVIDIA стали самыми популярными игровыми устройствами Steam. В то же время чипы AMD имеют наибольшую долю пользователей за все время.

Мобильная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 потеснила в ежемесячном опросе Steam за апрель 2025 года десктопную RTX 3060 и возглавила рейтинг. Однако разница между первыми тремя местами небольшая, и все может измениться в следующем месяце. Это первая видеокарта для ноутбуков, которая заняла первое место с тех пор, как ноутбук с RTX 3060 ненадолго возглавил рейтинг в феврале 2022 года.

Топ Steam очолила ноутбучна NVIDIA RTX 4060, процесори AMD б’ють історичний рекорд
Топ видеокарт / опрос Steam

NVIDIA RTX 4060 Laptop имеют 4,8% игроков, почти на пол процента больше, чем в прошлом месяце (+0,48%). RTX 3060 для ПК осталась с 4,57% и потеряла 0,37%. Карта следующего поколения, RTX 4060 потеряла 0,25%, ею пользуются 4,35%. А вот GeForce GTX 1650 на четвертом месте уже отстает почти на процент, с 3,39%. Другими видеокартами из первых 13, которые показали прирост, были ноутбучные RTX 4060 Ti, RTX 3050 и RTX 3060.

В пользовательский рейтинг популярности впервые попали RTX 5070 и RTX 5070 Ti, которые присоединились к RTX 5080, появившейся в статистике ранее. AMD, вероятно, будет приятно видеть, что Radeon RX 7800 XT наконец-то получила заметную в топе долю пользователей, спустя год и семь месяцев после выпуска. Однако ни RX 7800 XTX, ни серии RX 90xx до сих пор в нем нет.

Топ Steam очолила ноутбучна NVIDIA RTX 4060, процесори AMD б’ють історичний рекорд
Доля процессоров у пользователей / опрос Steam

Благодаря огромной популярности AMD Ryzen 9800X3D и разочарованию от чипов Intel Core Ultra последнего поколения, «красная команда» достигла самой высокой за всю историю доли пользователей процессоров в опросе Steam — 38,68% (+1,06%). Столько же потеряли «синие» процессоры, которыми пользуются 61,25% игроков.

Топ Steam очолила ноутбучна NVIDIA RTX 4060, процесори AMD б’ють історичний рекорд
Самые популярные операционные системы / опрос Steam

Доля Windows 11 выросла до 57,84% (+2,5%) — не в последнюю очередь из-за завершения технической поддержки Windows 10 осенью, пользователей которой стало меньше на такой же процент (38,09%).

Топ Steam очолила ноутбучна NVIDIA RTX 4060, процесори AMD б’ють історичний рекорд
Наиболее распространенные языки / опрос Steam

Украинский язык в Steam потерял 0,04%, им пользуются 0,69% Заметно, но не драматично, вырос китайский (27,04%; +2%) и русский (9,69%; +0,77%).

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