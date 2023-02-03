Доля Windows 11 достигла 18,1% среди операционных систем Microsoft — на фоне навязчивой рекламы апдейта на весь экран в Windows 10

Традиционно многие недолюбливают самую новую ОС от Microsoft, и также традиционно она уверенно продолжает наращивать базу пользователей. Windows 10 еще далеко до утраты лидерства, ​​хотя Microsoft в последнее время активно стимулирует переход на Windows 11.

Согласно последним сведениям Statcounter, в январе Windows 11 собрала 18,1% пользователей на мировом рынке. Это доля среди ОС Microsoft. При этом доля Windows 10 упала с 82,4% в декабре 2021 года до 68,8% в январе 2023 г.

Данные Statcounter означают, что Windows 11 по-прежнему установлена ​​менее чем на 1 из 5 компьютеров, но операционная система медленно и уверенно увеличивает количество пользователей каждый месяц. Согласно статистике Steam, на Windows 11 перешли более 30% пользователей сервиса, а число пользователей Windows 10 сократилось на 1,96%.

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По данным Firefox, основанным на базе пользователей версии браузера для настольных компьютеров, использование Windows 10 всё еще немного растет и достигло пика в 70,6% в январе. При этом Windows 11 даже не имеет собственной позиции в рейтинге, являясь частью категории «Другие Windows», доля которой составляет всего 1,3%.

Согласно Statcounter, Windows 7 остается третьей по популярности ОС Windows с долей 9,55%, за ней следует Windows 8.1 (2,28%) и всё еще держащаяся на плаву, Windows XP двадцатилетней давности с 0,45%. Если посмотреть на все настольные операционные системы, доля Windows составляет 74,14%. За ними следует Mac OS с долей 15,3%.

Windows не занимает наибольшую долю рынка, когда речь идет об операционных системах для всех устройств. Его доля 29,2% ставит его позади Android (42,99%), но впереди iOS (17,2%).

В прошлом месяце стало известно, что Microsoft прекратит продажу лицензий и распространение копий Windows 10 Home, Pro и Workstation на своем сайте с 31 января 2023 года. На днях появились сообщения о всплывающих полноэкранных сообщениях на Windows 10, настоятельно предлагающих бесплатное обновление до Windows 11. Однако компания подчеркнула, что Windows 10 продолжит получать обновления безопасности, защиту от вирусов, шпионского и другого вредоносного ПО до 14 октября 2025 г.

Источники: TechSpot, Windows Latest