Новые функции Windows 11 в 2023 году: планшетный режим, полноэкранные виджеты, улучшенный поиск и многое другое

В 2022 году Microsoft представила два важных функциональных обновления для Windows 11. Первое из них, под номером 22H2 было выпущено в сентябре, второе, так называемый moment 1, появилось месяц спустя. Microsoft мало комментирует свою политику обновлений – наименование их версий и сроки выхода несколько дезориентируют. Ресурс Windows Central попытался прояснить ситуацию и дать краткий обзор будущих функциональных обновлений, запланированных на 2023 год.

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Следующий выпуск функций для Windows 11 должен появиться в феврале или марте 2023 года. Уже известно, какие функции принесет moment 2. Кроме того, некоторые из ранее предполагаемых функций этого обновления уже доступны в стабильной версии операционной системы. Предварительно, в moment 2 ожидаются:

Удобная анель задач в режиме планшета

Обновления системного трея

Дополнительные параметры панели поиска

Рекомендации по энергопотреблению в настройках

Поиск в диспетчере задач

Полноэкранные виджеты

Визуальные эффекты в быстрых настройках

Улучшения голосового правления

Новая панель задач в режиме планшета создана по мотивам интерфейса Windows 10X. Когда Windows обнаруживает сенсорный экран, панель задач будет сворачиваться, чтобы предоставить пользователю дополнительное пространство для запущенных приложений. Добавятся жесты управления панелью, ее элементы будут лучше адаптированы для сенсорного ввода.

Механизм работы с переполнением системного трея был переписан с нуля с использованием современного кода. Он больше соответствует интерфейсу Windows 11, а кнопку переполнения можно будет отключить, если вы ее не используете.

Кроме перечисленного, первое в 2023 году обновление функций принесет множество изменений для некоторых диалоговых окон. Предварительные сборки Windows 11 уже содержат новые элементы для выбора даты/времени, переименования компьютера сброса настроек, брандмауэра Windows и возврата к пользовательскому интерфейсу предыдущей сборки.

Что касается обновления moment 3, пользователи могут ожидать его примерно в середине года. Релиз, скорее всего, выйдет в мае или июне. О его функциях известно мало – предположительно, Microsoft продолжит улучшать поиск Windows, улучшит работу устройств с двумя экранами. Возможно, состоится замена стандартных приложений «Почты» и «Календаря» новым клиентом Outlook.

Последний известный апдейт, moment 4, должен выйти в сентябре или октябре 2024 года, предположительно, он также может называться Windows 11 23H2. В отличие от Windows 11 22H2 и ее обширного списка новых функций, Windows 11 23H2 будет меньшим выпуском с менее впечатляющим набором обновлений.

Итак, в 2023 году ожидаются:

Windows 11 22H2 moment 2 в феврале или мае 2023 г.

Windows 11 22H2 moment 3 в мае или июне 2023 г.

Windows 11 23H2 или moment 4 в сентябре или октябре 2023 г.

Представленная информация не является официальной, основана на множестве утечек и догадок, информация может сильно измениться в течение года. Также предварительно известно и о других интересных функциях, появление которых ожидается, но не привязано к конкретным обновлениям. Предполагаемый новый график обновлений означает, что пользователи будут получать новые функции и заметные изменения регулярно, каждые несколько месяцев в течение года. Это большое изменение в ритме по сравнению с предыдущими выпусками Windows, в которых новые функции появлялись один или два раза в год.