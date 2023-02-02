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NVIDIA RTX 4090 ворвалась в топ Steam, став второй видеокартой по приросту пользователей за январь 2023 года

NVIDIA RTX 4090 ворвалась в топ Steam, став второй видеокартой по приросту пользователей за январь 2023 года

Огромная цена видеокарты NVIDIA RTX 4090 не отпугнула геймеров от ее покупки. Данные Steam демонстрируют, что самая мощная потребительская видеокарта в январе заняла второе место по приросту количества пользователей, увеличив его на 0,24% от всех игроков сервиса. На первом месте находится ноутбучная версия RTX 3060 с приростом 0,44% при общем количестве владельцев 4,47%.

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NVIDIA RTX 4090 Steam

RTX 4090 стала первой картой Ada Lovelace, которая попала в основной раздел чарта GPU в Steam. Доля RTX 4090 в 0,24% и ее стремительный прирост впечатляет – видеокарта стоит от $1600 долларов, дороже какой-либо другой потребительской карты на рынке, включая все флагманы AMD Radeon.

Январь также был хорошим месяцем для семейства Ampere: RTX 3050, 3060 Ti и 3090 показали прирост. Лидером роста популярности у AMD была Radeon RX 6700 XT с ростом на 0,06%, хотя большинство современных видеокарт AMD стойко находятся внизу таблицы.

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NVIDIA RTX 4090 Steam

GeForce GTX 1650 с ноября продолжает оставаться самой популярной видеокартой в абсолютном исчислении с 6,27% пользователей. Ранее, с 2018 года, наверху пьедестала находилась GTX 1060, которая сейчас переместилась на второе место и испытывает отток пользователей.

Что касается процессоров, то январь стал продолжением периода роста AMD. Его процессоры теперь установлены на 32,84% компьютеров пользователей Steam, что близко к рекордному уровню в 33,73%, достигнутому прошлым летом.

NVIDIA RTX 4090 ворвалась в топ Steam, став второй видеокартой по приросту пользователей за январь 2023 года

В январе Windows 11 преодолела отметку в 30%, с приростом 10% за полгода. Доля самой новой операционной системы Microsoft составляет 30,33% после того, как количество пользователей Windows 10 упало на 1,96%. В прошлом месяце Microsoft объявила, что прекратит прямую выдачу лицензий для Windows 10 31 января, поэтому количество ее обладателей в будущем может быстро снижаться. Windows 7 все еще держится на плаву с 0,11%.

Успехи NVIDIA RTX 4090 могут свидетельствовать о том, что для многих геймеров безальтернативная производительность, помогающая забыть об ограничениях в играх, важнее высокой цены и перевешивает возможные неприятности с переходниками питания. Видеокарты RTX 4090 с запасом хватит для новых игр в среднесрочной перспективе, а конкуренты еще не скоро приблизятся к подобной производительности, особенно в обработке трассировки лучей.

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Источник: TechSpot


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