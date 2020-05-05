Домашние СЭС больше не актуальны. В минувшем квартале темпы роста сегмента снизились до минимального значения

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Рынок возобновляемой энергетики Украины, как известно, ждут очень большие перемены. И почти наверняка эти изменения затронут и владельцев домашних СЭС. Тем временем Госэнергоэффективности (Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины) опубликовало свежий отчет о состоянии дел в сегменте домашних СЭС по итогам первого квартала 2020 года.

Итак, за квартал добавилось еще более 2 тыс. домашних СЭС (если быть точным, 2171 шт.), что в квартальном выражении соответствует росту на 10%. И это самый низкий показатель роста за все время. Что же, последние события на рынке явно этому поспособствовали.

По состоянию на 31 марта 2020 года в Украине зарегистрировано более 24 тыс. домохозяйств, использующих солнечные электростанции общей мощностью 618 МВт (рост на 12% по сравнению с предыдущим кварталом). Вместе они дают в год более 700 ГВт•ч «зеленой» электроэнергии, чего достаточно для обеспечения энергией 230 тысяч средних домохозяйств.

Если же говорить о финансовой стороне вопроса, то эти 618 МВт мощностей соответствуют инвестициям на общую сумму 495 млн евро.

Если рассматривать по регионам, в лидерах по количеству и мощностям по-прежнему остаются Днепропетровская и Тернопольская области — 3200 домохозяйств с СЭС (≈ 86 МВт) и 2239 (≈ 62 МВт) соответственно. Замыкает тройку призеров по количеству введенных в эксплуатацию СЭС Киевская область — 1199 штук (≈ 42 МВт), а по установленным мощностям Ивано-Франковская с результатом 1802 (≈ 47 МВт).

Источник: Госэнергоэффективности