Домашний 4G Wi-Fi-роутер Huawei B535 поступит в продажу в Украине по цене 3000 грн





Компания Huawei сообщила о скором начале продаж в Украине новой модели роутера Huawei B535. Новинка отличается улучшенной производительностью и удобством в использовании: чтобы обеспечить весь дом или офис фиксированным беспроводным широкополосным соединением, в устройство достаточно вставить обычную SIM-карту 4G.

Новинка оснащена встроенным модемом LTE CAT-7 и чипом Balong 722, которые поддерживают максимальную скорость загрузки данных до 300 Мбит/с и скорость отдачи информации — до 100 Мбит/с. Для обеспечения стабильного соединения устройство автоматически переключается на менее загруженный канал. В роутере также доступны 4 гигабитные LAN-порты (один из них — комбинированный WAN/LAN) и встроенная двойная антенна. Huawei B535 поддерживает два частотных диапазона Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц, а также объединяет их в один видимый сигнал, обеспечивая на 30% лучшее покрытие. Двухдиапазонный Wi-Fi-чипсет позволяет обслуживать до 64 устройств. Роутер поддерживает технологию Wi-Fi TX Beamforming (формирование луча), которая позволяет определять устройства и направлять к ним сигнал. Как заверяет производитель, благодаря этому скорость загрузки увеличивается на 15% по сравнению с обычными роутерами.

Управление роутером осуществляется через приложение Huawei AI life, в котором, в частности, можно настроить функцию родительского контроля. Кроме того, через приложение можно запустить гостевую сеть и управлять другими подключенными устройствами. Роутер поддерживает последнюю версию интерфейса WebUI, время отклика интерфейса снижено до 800 мс. Huawei B535 имеет сертификацию EuroPriSe и соответствует стандартам GDPR (Общего положения о защите данных).

Роутер Huawei B535 будет доступен в продаже в Украине в конце июня 2020 года по рекомендованной цене 2999 грн.