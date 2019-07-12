Дональд Трамп не в восторге от Bitcoin, Facebook Libra и криптовалют в целом





Президент США Дональд Трамп выделил некоторое время из своего напряженного графика, чтобы поделиться в Twitter своими мыслями по поводу криптовалют, сообщив общественности, что не является фанатом Bitcoin и прочих криптовалют, поскольку они очень нестабильны и не имеют ценности, в отличие от реальных денег.

Дональд Трамп также отметил, что нерегулируемые криптоактивы могут способствовать процветанию незаконной деятельности, в том числе торговле наркотиками и другим преступлениям. Высказался президент США и по-поводу планов Facebook по запуску собственной криптовалюты Libra, которая, в отличие от большинства криптовалют, должна быть стабильной. Для этого Facebook планирует создать специальный резерв, который будет храниться в банках в разных концах Земли в надежных валютах.

….Similarly, Facebook Libra’s “virtual currency” will have little standing or dependability. If Facebook and other companies want to become a bank, they must seek a new Banking Charter and become subject to all Banking Regulations, just like other Banks, both National… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2019

Трамп заявил, что Facebook и любая другая компания, которая хочет стать банком, сначала должна получить банковскую лицензию и соблюдать законы о банковской деятельности, как обычные финансовые учреждения. Примечательно, что позиция Трампа, который является республиканцем, в отношении криптовалюты Facebook Libra сходна с таковой у демократов. Буквально на прошлой неделе Демократический кокус в Палате представителей призвал Facebook пока отложить планы по запуску криптовалюты Libra, чтобы дать время регуляторам оценить риски для мировой финансовой системы.

Само собой, Трамп завершил свой криптовалютный монолог очередным патриотическим дифирамбом, выразив доверием к доллару США.

«У нас в США есть только одна настоящая валюта, и [сейчас] она сильна, чем когда-либо, стабильная и надежная. Вне всяких сомнений, она доминирует над валютами всего мира, и так будет и дальше. Название этой валюты — американский доллар». Дональд Трамп, президент США.

Что подтолкнуло Трампа к этим заявлениям и почему он решил высказаться именно сейчас, пока можно только гадать. Как отмечает The Verge, за несколько часов до появления этих сообщений в Белом доме проходила встреча недовольных консерваторов, приглашенных послушать очередную порцию критики в отношении технологических компаний. Как известно, Трамп не обделяет технологические компании вниманием (1 и 2). Вполне возможно, что на этой встрече поднимались вопросы, связанные с Bitcoin и Libra.

Каким бы не был триггер, спровоцировавший Трампа, своими заявлениями он наделал немало шума и вызвал оживленные дискуссии в самых разных сообществах. Ультраправый блогер Майк Чернович в ответ на сообщения Трампа написал, что он допустил огромную ошибку и своими твитами показал полное непонимание вопроса. Сейчас Чернович и другие, похоже, стремятся переубедить Трампа, рассказывая ему о преимуществах Bitcoin.

Источник: The Verge