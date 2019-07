Дональд Трамп не в восторге от Bitcoin, Facebook Libra и криптовалют в целом

Президент США Дональд Трамп выделил некоторое время из своего напряженного графика, чтобы поделиться в Twitter своими мыслями по поводу криптовалют, сообщив общественности, что не является фанатом Bitcoin и прочих криптовалют, поскольку они очень нестабильны и не имеют ценности, в отличие от реальных денег.

Дональд Трамп также отметил, что нерегулируемые криптоактивы могут способствовать процветанию незаконной деятельности, в том числе торговле наркотиками и другим преступлениям. Высказался президент США и по-поводу планов Facebook по запуску собственной криптовалюты Libra, которая, в отличие от большинства криптовалют, должна быть стабильной. Для этого Facebook планирует создать специальный резерв, который будет храниться в банках в разных концах Земли в надежных валютах.

….Similarly, Facebook Libra’s “virtual currency” will have little standing or dependability. If Facebook and other companies want to become a bank, they must seek a new Banking Charter and become subject to all Banking Regulations, just like other Banks, both National…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2019