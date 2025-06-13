На крипторинке ликвидировано позиций на $1,14 млрд, один из трейдеров потерял $201 млн

Этой ночью Израиль атаковал ядерные объекты Ирана. В результате атаки погибли командующий Корпусом стражей Исламской революции Хосейн Салами, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и физик Мохаммад Мехди Техранчи.

Политическая напряженность мгновенно опустила стоимость биткоина ниже $103 тыс. Это потянуло вниз альткоины и вызвало массовые ликвидации. За последние 24 часа было ликвидировано 241 705 позиций трейдеров на общую сумму $1,14 млрд. Больше всего пострадали лонгисты.

Самый крупный ордер на ликвидацию произошел на Binance: BTCUSDT стоимостью $201,31 млн. Трейдер держал лонг-позицию.

По ликвидациям лидируют биржи Binance, Bybit и OKX: 39.45%, 32.36% и 11.37% от общей суммы ликвидаций соответственно.

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Источник: Coinglass