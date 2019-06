Facebook представила международную криптовалюту Libra. Ее поддержали Visa, Mastercard, PayPal и многие другие, запуск — в первой половине 2020 года

После многочисленных слухов и утечек компания Facebook наконец-то придала официальный статус загадочному криптовалютному проекту Project Libra, о котором мы впервые узнали в мае. В соответствующем сообщении владелец самой крупной в мире социальной сети представил долгожданную платежную платформу на базе технологии блокчейна. Блокчейн-платформа получила название Libra Blockchain, а сама «глобальная» криптовалюта называется Libra. Тестовая версия блокчейн-платформы будет запущена в ближайшие недели, а полноценный запуск криптовалюты запланирован на 2020 год. В рамках проекта был разработан специальный криптовалютный кошелек, который будет интегрирован в приложения Messenger и WhatsApp, а также доступен в виде отдельного приложения для iOS и Android.

Криптовалютный кошелек — это только первый финансовый продукт новоиспеченного подразделения Facebook Calibra, посвященного технологии блокчейн. Руководит этим подразделением бывший президент PayPal и вице-президент Facebook Messenger Дэвид Маркус.

Коротко напомним суть технологии блокчейн — это база данных и ее многочисленные копии, которые хранятся одновременно на множестве компьютеров по всему миру; любая информация доступна любому пользователю в любое время, а любая операция подтверждается множеством компьютеров, что фактически исключает возможность подделывания конкретной транзакции.

Прежде всего стоит сказать, что Facebook подошла к своему проекту блокчейн-платформы весьма основательно, учтя недавние проблемы с безопасностью. Управлять и развивать криптовалюту будет вовсе не Facebook, а Libra Association — специально созданная автономная некоммерческая организация со штаб-квартирой в Женеве, Швейцария.

На сегодня в Libra Association входит 29 компаний. Особенно примечательно, что среди членов-основателей консорциума значатся Visa, Mastercard, PayPal, Uber, eBay и другие финансовые и технологические компании. На изображении ниже перечислены все действующие члены Libra Association.

В отличие от многих популярных криптовалют, продукт Facebook будет финансово подкреплен. В рамках проекта предусмотрено создание специального резерва Libra Reserve, который будет наполнен за счет вступительных взносов партнеров, осуществляемых как «живыми» деньгами в разных валютах, так и акциями. Таким образом, Libra будет привязана не к одной валюте, а к целой корзине валют и ценных бумаг, что должно исключить скачки курса, как у других криптовалют, и сделать ее относительно стабильной. Всего Facebook рассчитывает привлечь 100 членов в Libra Association, доведя общую сумму инвестиций для обеспечения стабильности криптовалюты до необходимых $1 млрд. По условиям партнерства, каждый частный инвестор вносит по $10 млн для получения доступа к сети и управления собственным узлом.

На официальном сайте Libra есть вся техническая документация (white paper) со всеми подробностями о проекте. Желающие также могут изучить ее прямо в этой заметке ниже:

The Libra Blockchain by on Scribd

Одновременно Facebook открыла под лицензией Apache 2.0 исходный код Libra Blockchain. Это означает, что любой может свободно взять код и поэкспериментировать с продуктами, созданными на его основе.

«Представьте себе открытую единую экосистему финансовых услуг, которую разработчики и организации смогут создать, чтобы помочь людям и предприятиям хранить, пересылать и использовать Libra в повседневной жизни», — пишут авторы официального документа Libra. — «Чтобы экосистема Libra смогла со временем эволюционировать и стать тем, чем было задумано, блокчейн был создан с нуля, а главными приоритетами стали масштабируемость, безопасность, эффективное хранение, высокая пропускная способность и будущая адаптируемость сети».

Оставляя в стороне очевидные финансовые мотивы, Facebook прилагает усилия, чтобы связать Libra со своей глобальной миссией по объединению и сближению людей по всему миру. Как отмечают в Facebook, на данный момент 1,7 миллиарда человек, что соответствует 31% населения всей планеты, не имеют банковского счета и, следовательно, не могут воспользоваться современными финансовыми услугами. И Libra призвана это изменить, став международно валютой для всех и каждого. В Calibra обещают, что криптовалютный кошелек будет доступен каждому пользователю с самым доступным смартфоном на Android.

«Мы хотим, чтобы обращаться с деньгами было так же просто и недорого, как отправлять SMS. И неважно, где вы живете, чем занимаетесь или сколько зарабатываете», — говорится на сайте проекта.

Libra точно будет использоваться для перевода денег между пользователями в мессенджерах. Собственно, это ясно из скриншотов интерфейса будущего мобильного кошелька Libra. Но очевидно, что на этом функциональность кошелька не будет исчерпана. Пока нет конкретного перечня услуг и возможностей, которые предложит Libra. Но в Facebook характеризуют сервис как удобный и простой платежный инструмент, который позволит быстро оплачивать счета «в одно нажатие кнопки», покупать кофе с помощью сканирования кода или оплачивать поездки в общественном транспорте и метро без необходимости носить с собой наличные. То есть, в целом вектор понятен.

Большой акцент Facebook делает на безопасности и конфиденциальности, что неудивительно с учетом серии недавних промахов компании именно в этой области. Как сообщается, Calibra использовать все те же средства проверки и механизмы защиты от мошенничества, что используются банками. Также упоминаются автоматизированные системы, которые будут активно отслеживать действия для выявления подозрительной активности и предотвращения мошенничества. Наконец, будет специальная онлайн-поддержка и обещана компенсация, если кто-то обманным путем получит доступ к вашей учетной записи и сможет украсть ваши личные средства.

Отдельно отмечается, что Calibra не будет передавать информацию об учетной записи или финансовые данные на серверы компании Facebook или любой третьей стороне, без согласия клиента. Это означает, что Facebook не будет использовать платежную систему для таргетинга рекламы. В то же время компания делает оговорку, что в некоторых случаях данные все же могут передаваться. В данном случае речь о случаях, связанных с нарушением закона и обеспечением работы самого сервиса. Собственно, все это прописано в официальном документе с обязательствами в отношении конфиденциальности и защиты на сайте компании.

В Facebook особо подчеркивают, что проект все еще находится на ранней стадии разработки. По мере продвижения разработки к своему завершению компания обещает делиться новыми подробностями.

«Мы продолжим консультироваться с регулирующими органами, политиками и экспертами, чтобы узнать их мнение и убедиться, что эта международная финансовая инфраструктура управляется соответствующим образом и в полной мере удовлетворяет потребности простых людей», —говорится в официальном блоге Facebook. — «Мы верим, что это будет крупным начинанием — и большой ответственностью — и мы будем продолжать работать открыто и совместно, следуя поставленной цели по запуску этой новой экосистемы в первой половине 2020 года».

Очевидно, что только продуктами Facebook применение Libra не ограничится и в дальнейшем компания сделает все, чтобы интегрировать свою платежную систему в приложения партнеров, магазинов и финансовых организаций, а также на сайты.

Глава блокчейн-подразделения Facebook говорит, что биткоин, который сейчас снова растет в цене, и другие криптовалюты будут сосуществовать вместе с Libra. По его мнению, ценность Libra не в том, сколько долларов или евро можно получить при обмене, а в том, что можно будет делать с ее помощью. «Стоит только посмотреть на стабильную, надежную и низко волатильную форму цифровой валюты, которая будет доступна на каждом смартфоне за 40 долларов и предложит очень выгодные условия использования», — говорит он, — «она будет чрезвычайно ценной».

Facebook позиционирует Libra в качестве единой международной валюты, но тут можно вспомнить, что во многих странах отсутствуют четкие правила работы с криптовалютами. И это может стать проблемой. Нам еще предстоит узнать, каким образом Facebook решит этот и многие другие вопросы. Сможет ли Libra в итоге стать «единой валютой» для всего мира, как того хочет Facebook, покажет время.

Источник: Facebook и The Verge