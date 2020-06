Дональд Трамп приостановил выдачу виз H-1B, по которым в США въезжают IT-специалисты

Администрация президента США Дональда Трампа временно приостановила выдачу ряда виз для въезда в страну. В том числе, под временный запрет на выдачу попали и визы H-1B, которые используются иностранцами (в том числе, украинцами) для трудоустройства в технологическом секторе США. В соответствующем указе президента сказано, что ограничение на выдачу виз вводится сроком до конца текущего года. Однако в дальнейшем срок его действия может быть продлён.

Виза H-1B предоставляет иностранным специалистам возможность легально проживать и работать на территории США. Она выдаётся сроком на 3 года, а потом её можно продлить на такой же период времени. Кроме того, виза H-1B даёт своему владельцу право оставаться на территории США и после истечения срока её действия, если он подал заявление на получение грин-карты и ожидает решения этого вопроса.

Причиной ввода визовых ограничений в указе президента называют пандемию коронавирусной инфекции и её влияние на жизнь американцев. По мнению Дональда Трампа, пандемия оказала огромное негативное влияние на жизнь в США, потому нельзя допускать, чтобы иностранцы отбирали работу у американцев.

Добавим, виза L-1 разрешает въезд и проживание в США предпринимателям-иностранцам. Например, её используют руководители стартапов, так что приостановка выдачи этого типа виз также окажет влияние на технологическую отрасль страны.

До конца года также приостанавливаются визы J-1 (иногда используются как временная замена визы H-1B). Такие визы выдаются исследователям и учёным — участникам программ по обмену.

В администрации президента считают, что такой шаг обеспечит американцев дополнительными рабочими местами в количестве 525 тыс.

Вмеcте с тем, такое решение президента США Дональда Трампа раскритиковали многие представители американской IT-отрасли. Например, главный исполнительный директор Alphabet (материнская компания Google) Сундар Пичаи высказал своё разочарование решением Трампа.

Immigration has contributed immensely to America’s economic success, making it a global leader in tech, and also Google the company it is today. Disappointed by today’s proclamation — we’ll continue to stand with immigrants and work to expand opportunity for all.

Партнер Y Combinator Густав Альстромер рассказал, что сам приехал в США по визе H-1B. А сооснователь Coursera Эндрю Ын заявил, что приостановка выдачи виз H-1B плохо скажется на США и на инновациях в стране.

I’m sad and frustrated to read about the temporary ban of the H1b program. I came here on an H1b and almost every immigrant friend I know did so too. We didn’t steal jobs from Americans. The job market is simply not a zero sum game.

