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Компанию Xiaomi часто обвиняют в копировании идей дизайна у других производителей. На этот раз продукция самой Xiaomi стала объектом копирования. Так, китайская компания Doogee выпустила безрамочный смартфон в стиле Xiaomi Mi Mix и назвала его Doogee Mix.

Новинка оснащена дисплеем, который, практически не имеет боковых и верхней рамок. При этом Doogee Mix является более компактным и доступным решением. В данном случае применяется 5,5-дюймовый AMOLED дисплей с Full HD разрешением 1920х1080 точек (у Xiaomi Mi Mix – 6,4-дюймовый экран). Базовая версия Doogee Mix содержит процессор MediaTek Helio P25, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Топовая конфигурация предлагается с процессором Helio X30, 6 ГБ ОЗУ и хранилищем ёмкостью 128 ГБ. Обе версии содержат двойной модуль камеры на задней панели, который включает 16- и 8-мегапиксельный сенсоры. На лицевой панели расположена 5-мегапиксельная камера.

Информация о цене и сроках начала продаж смартфона Doogee Mix пока не сообщается.

Источник: The Verge