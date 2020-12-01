DOOM Eternal выйдет на Nintendo Switch уже 8 декабря

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Bethesda объявила дату выхода признанного шутера DOOM Eternal на Nintendo Switch — 8 декабря.

Первое время игра будет доступна только в цифровой версии. Точная дата поступления в продажу физических копий на фирменных картриджах пока не сообщается, а всем, кто предзаказал картриджи, издательство порекомендовало обратиться в розничные магазины, где была осуществлена покупка.

Switch-версия DOOM Eternal, разработанная совместно с Panic Button, получит поддержку ключевых особенностей Switch — управления движением, прицеливания с помощью гироскопа, вибрации HD rumble и прочее. Игроки также смогут использовать гироскоп Joy-Con для традиционного прицеливания с помощью аналогового стика, а также для «идеального сочетания погружения и точности». На старте также будет доступен мультиплеерный режим Battlemode, в котором два игрока управляют монстром, а третий — думгаем.

Размер версии DOOM Eternal для Switch — 18,8 ГБ. Первая часть сюжетного дополнения Ancient Gods появится на Nintendo Switch позже.

Релиз DOOM Eternal состоялся 20 марта 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One, 1 октября игра пополнила библиотеку Game Pass для Xbox, а 20 октября для нее вышло первое сюжетное дополнение The Ancient Gods.

Наш подробный обзор DOOM Eternal можно почитать в отдельном материале.