«Достать ножи 3» — новый фильм с Дэниелом Крейгом выйдет в 2025 году

Режиссер Райан Джонсон официально анонсировал третью часть своей чрезвычайно успешной франшизы «Достать ножи». Дэниел Крейг в роли детектива Бенуа Блана вернется, чтобы разгадать еще одну тайну. Джонсон поделился коротким тизером, который рассказал, что фильм «Проснись, мертвец» (Wake Up Dead Man) должен выйти в прокат в 2025 году.

«В начале появились ножи. Затем, вот, стекло разбилось. Но самый опасный случай вот-вот будет раскрыт», — рассказывает Крейг в тизере. Подробности сюжета пока не раскрываются.

The next Benoit Blanc mystery, the follow-up to Knives Out and Glass Onion, is called Wake Up Dead Man. pic.twitter.com/pdDXRDmwcI — Rian Johnson (@rianjohnson) May 24, 2024

Первый фильм «Достать ножи» 2019 года рассказал, как Бенуа Блан, который расследовал убийство богатого главы семьи недружественной семьи. Фильм собрал $312 млн при бюджете $40 млн. «Стеклянная луковица», которая имела недельный ограниченный прокат в кинотеатрах, прежде чем пойти на Netflix, показала, как Блан оказался на отдаленном острове в Греции расследовал убийство. Продолжение было номинировано за лучший адаптированный сценарий на 95-й ежегодной церемонии вручения премии Оскар.

Лента «Достать ножи» получила название от песни Radiohead. «Стеклянная луковица» — это песня из белого альбома группы The Beatles, а в фильме много пасхалок Beatles. «Проснись, мертвец» — это песня из альбома U2 Pop 1997 года. Как отмечалось, новый фильм выйдет в кинотеатры и на Netflix в 2025 году.

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Источник: GamesRadar