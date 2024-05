«Достать ножи 3» — новый фильм с Дэниелом Крейгом выйдет в 2025 году

Режиссер Райан Джонсон официально анонсировал третью часть своей чрезвычайно успешной франшизы «Достать ножи». Дэниел Крейг в роли детектива Бенуа Блана вернется, чтобы разгадать еще одну тайну. Джонсон поделился коротким тизером, который рассказал, что фильм «Проснись, мертвец» (Wake Up Dead Man) должен выйти в прокат в 2025 году.

«В начале появились ножи. Затем, вот, стекло разбилось. Но самый опасный случай вот-вот будет раскрыт», — рассказывает Крейг в тизере. Подробности сюжета пока не раскрываются.

The next Benoit Blanc mystery, the follow-up to Knives Out and Glass Onion, is called Wake Up Dead Man. pic.twitter.com/pdDXRDmwcI

— Rian Johnson (@rianjohnson) May 24, 2024