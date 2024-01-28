Новости Кино 28.01.2024 в 17:20 comment views icon

Производство фильма «Достать ножи 3» стартует в этом году – раньше ему мешали забастовки

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Андрей Русанов

Автор сайта ITC.ua

Производство фильма «Достать ножи 3» стартует в этом году – раньше ему мешали забастовки

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Как передает Deadline, в этом году стартует производство третьего фильма «Ножи наголо». Об этом говорится в статье издания о режиссере Райане Джонсоне, независимой студии Рама Бергмана T-Street и ее новом продюсере, Кэти Макнейл.

T-Street готовится сделать третью часть франшизы Бенуа Блана для Netflix позже в этом году. Также упоминается, что третий фильм серии пока не имеет названия. Ранее стало известно, что «Достать ножи 3» получил «зеленый свет». Еще в марте 2021 года Netflix получил права на вторую и третью часть за $450 млн у Media Rights Capital. Тогда отмечалось, что Дэниел Крейг в роли детектива Бенуа Блана будет играть в обоих продолжениях, в которых также будет участвовать сценарист и режиссер Райан Джонсон.

В октябре 2023 года Джонсон заметил в интервью The Wrap, что по очевидным причинам не мог работать над «Достать ножи 3» во время забастовки сценаристов и актеров, но «теперь, когда она закончилась, я ныряю в полную силу».

Обе части «Достать ножи», посвященные двум отдельным детективным историям с участием Бенуа Блана, имели большой успех. Первый фильм 2019 заработал $310 млн в мире. Успех «Стеклянной луковицы» немного труднее оценить количественно – Netflix позволил лишь ограниченный показ в кинотеатрах в течение недели, прежде чем фильм попал на стриминг. Однако известно, что он побил рекорд Netflix как фильм с самым большим количеством трансляций за одну неделю, а также понравился критикам.

Рецензия на фильм «Достать ножи: Стеклянная луковица» / Glass Onion: A Knives Out Mystery

 

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