DOU.UA: 80% украинских IT-специалистов против введения пятой группы ФОП, 86% — против создания фонда развития человеческого капитала за счет нового налога





Профильный украинский ресурс DOU.UA провел опрос IT-специалистов, в котором выяснил их отношение к последним инициативам правительства, включая внедрение пятой группы ФОП для IT и создание фонда развития человеческого капитала за счет нового налога для «айтишников».

В опросе приняли участие 7177 специалистов, которые в данный момент работают в сфере IT, из них 80% против создания пятой группы ФОП для IT.

Почти половина респондентов считает, что IT-отрасли нужна не пятая группа, а реформа всей налоговой системы. Еще треть опрошенных более категоричны: они уверены, что для IT достаточно третьей группы. Не сомневаются в целесообразности пятой группы только 3% респондентов, при этом еще 14,2% готовы ее поддержать, но только при условии, что переход будет добровольным.

С поддержкой создания фонда развития человеческого капитала все еще хуже, чем с пятой группой ФОП. По сути, фонд готовы поддержать только 3,3% опрошенных. Еще 8,7% вроде и не против фонда, но не готовы оплачивать его работу из собственного кармана. Таким образом суммарно процент противников нововведения составляет 86%.

Еще большой процент специалистов (91%) уверен, что перейти на пятую группу ФОП заставят всех. Независимо от взглядов на предыдущие вопросы, подавляющее большинство респондентов не верит правительству и уверено, что пятая группа создается для всей отрасли независимо от размера IT-компаний.

Если компании начнут принудительно переводить специалистов на пятую группу ФОП, то 11,8% респондентов намерены сразу уволиться, еще 8% начнут искать новую работу. Но все же большинство специалистов не планирует менять работу, если новый налог компания будет компенсировать. С учетом того, что по данным предыдущих опросов 57% IT-ФОП самостоятельно платят налоги и только трети респондентов компания полностью компенсирует налоговые расходы, рассчитывать на это стоит далеко не всем.

Изменить негативное отношение к новым налогам может максимальная прозрачность системы налогообложения (61,9%), положительные изменения в государстве (51,5%) и компенсация налогов компанией-работодателем (23,8%). При этом пятая часть опрошенных (20,5%) не поддержит нововведения ни при каких условиях и только 3,6% респондентов уже поддерживают их.

Источник: DOU.UA