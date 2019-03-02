Депутаты хотят создать 5-ю группу плательщиков единого налога специально для ФЛП в IT — с поэтапным повышением ставки до 10% и двойным ЕСВ

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

26 февраля президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Украины Владимиром Гройсманом встретились с главными участниками отрасли IT, заверив, что «вопрос по закону о ФЛП закрыт» и рынку ничего не грозит. Но спустя два дня в Раде зарегистрировали законопроект №10094, который предполагает создание отдельной – пятой – группы единого налога исключительно для представителей IT-отрасли Украины. Первым его заметил ресурс AIN.

Напомним, сейчас в Украине действует упрощенная система налогообложения, которая делится на 4 группы. Именно 3-я группа очень популярна среди украинских IT-предпринимателей и фрилансеров, с текущей ставкой единого налога в 5% (+ЕСВ с минимальной ЗП).

Авторы законопроекта, который явно имеет отношение к недавней скандальной инициативе с полным запретом использования ныне легальной схемы оформления трудовых отношений между работодателем и сотрудником посредством гражданско-правового договора вместо трудового, когда физлицо оформлено как ФЛП (ФОП).

К новой группе инициаторы изменений предлагают относить ФЛП, предоставляющих услуги в сфере IT, то есть осуществляющие деятельность по таким КВЭД:

издание компьютерных игр и другого программного обеспечения (классы 58.21, 58.29 КВЭД ДК 009: 2010),

компьютерное программирование, консультирование и связанная с ними деятельность (раздел 62 КВЭД ДК 009: 2010),

обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность (класс 63.11 КВЭД ДК 009: 2010), веб-порталов (класс 63.12 КВЭД ДК 009: 2010).

Дополнительные условия: они не должны использовать труд наемных лиц, а их доход не должен превышать 7,5 млн грн в год.

При этом ФЛП 5-й группы будут иметь право использовать в своей работе оборудование и помещение, принадлежащие другим ФЛП или юрлицам, не заключая с ними трудового договора (таким образом нивелируется одна из норм, прописанных в нашумевшем законопроекте Минсоцполитики).

Теперь самое интересное — особенности налогообложения этой группы. ЕСВ (единый страховой взнос) для плательщиков пятой группы с 2020 года предлагается установить в двойном размере, а ЕН (единый налог) с дохода повысить с нынешних 5% до 10%. Повышать его будут поэтапно:

5% дохода с 1 января 2020 года,

6% дохода с 1 января 2021,

7% дохода с 1 января 2022 года,

8% дохода с 1 января 2023,

9% дохода с 1 января 2024,

10% дохода с 1 января 2025 года.

Авторы законопроекта отмечают, что создание 5-й группы с вышеперечисленными условиями налогообложения поможет защитить IT-предпринимателей, в том числе от норм, прописанных в проекте Минсоцполитики. То есть, это такое себе компромиссное решение.

“Вследствие роста объема производства IT-продукции увеличатся отчисления налога на прибыль в бюджет, а также возрастут поступления валютной выручки в страну, что будет способствовать укреплению курса национальной валюты и сдерживать потребительскую инфляцию для населения и бизнеса.

Надо ли лишний раз напомнить, что законопроекту для вступления в силу еще предстоит пройти все необходимые этапы (первое и второе чтение с голосованием в ВРУ и подписание президентом). Сейчас он находится на рассмотрении профильного комитета.

Источник: AIN