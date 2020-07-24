DOU.UA: Сколько зарабатывают в 2020 году украинские IT-тестировщики с учетом специализации, должности и опыта работы





Профильный ресурс DOU.UA провел анонимный зарплатный опрос, в котором приняли участие 12,5 тыс. украинских специалистов. По его итогам был составлен свежий «Портрет IT-специалиста», а также отчеты о зарплатах тестировщиков, разработчиков и других технических и нетехнических специалистов, занятых в украинской IT-индустрии.

Среди общей массы опрошенных тестировщиков оказалось 1999 человек, к данному классу отнесли QA Engineers всех уровней (Junior, Middle, Senior, Tech Lead) и специализаций (Manual, Automation, General, Performance). Также в перечень добавили должность QA Manager, но так как таких сотрудников среди опрошенных набралось всего 48 , отдельно эту должность не анализировали. Все зарплаты указаны в долларах США (по курсу межбанка), чистыми (после уплаты налогов), для оценки зарплат в выборках использовали медиану.

Зарплаты тестировщиков за последние полгода показывают в основном негативную динамику. Почти без изменений зарплата у Junior и Senior QA — $600 и $2600. А вот у QA Engineer и QA Tech Lead произошло уменьшение медианной зарплаты — на $100 и $300 соответственно. Самая высокая зарплата у киевских QA Manager и QA Tech Lead — $3500 и $3300 соответственно.

В Харькове тестировщики-техлиды в среднем получают $2500, во Львове — $3000. Самая низкая средняя зарплата у харьковских Junior QA — $500. Для сравнения, в Киеве джуниор-тестировщики получают $600, а во Львове — $625. Интересно, что в Харькове значительно ниже медианная зарплата некоторых категорий тестировщиков, если сравнивать с другими крупными городами. Например, Automation QA Engineer получает в Киеве и Одессе на $600-675 больше, чем в Харькове.

Senior Automation QA получает в среднем на $1000 больше, чем Senior Manual QA. Для джуниоров разница составляет $150. Около половины респондентов-тестировщиков указали, что не используют ни одного языка программирования на текущей должности. Наиболее популярные языки среди тестировщиков — Java (435 анкет), Python (215), JavaScript (200) и C# (153). Среди сеньоров самые высокие зарплаты у тех, кто использует C# — $3000. Senior QA, который не использует ни одного языка, получает $2300. Если смотреть на Senior Automation QA, то самая высокая медиана у JavaScript — $3700. Среди начинающих больше других получают Junior Automation QA с Java — $740 против $550 у тех, кто не использует ни одного языка.

Если в стартапах среди типов компаний у джуниоров наименьшая средняя зарплата ($450), то у сеньоров наоборот — одна из самых высоких ($2900). Средняя зарплата Senior QA в продуктовой компании на $200 выше, чем в аутсорсинговой. Самые высокие средние зарплаты у тестировщиков, закончивших КПИ им. Сикорского ($2100), НАУ ($2000), КНЭУ ($1850) и КНУ им. Шевченко ($1800). Самые низкие — $1400 — в ХНУ им. Каразина, ХПИ, ЛНУ им. Франко (среди вузов, набравшие более 40 анкет).

Среди респондентов-тестировщиков всегда большой процент женщин, что дает возможность более детально исследовать зарплаты в зависимости от гендера. Оказалось, что с опытом работы увеличивается разрыв между зарплатами женщин и мужчин. Если у джуниоров зарплата почти одинаковая у тестировщиков и тестировщиц, то на позициях сеньор-уровня разница иногда доходит до $600 в пользу мужчин. Но стоит отметить, что доля женщин Senior QA несколько ниже средней — 27% против 35% среди всех QA. А вот среди Junior QA доля женщин наоборот больше — 38%.

Полную версию исследования зарплат украинских тестировщиков можно прочитать по следующей ссылке.

Источник: DOU.UA