DOU.UA выяснил актуальные зарплаты украинских IT-специалистов различного профиля

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Профильный украинский ресурс DOU.UA провел очередной зарплатный опрос, в котором приняли участие 9610 украинских IT-специалистов. Исследование позволяет не только узнать уровень зарплат на различных позициях, но и уточнить актуальный портрет участников опроса.

Итак, в украинском IT работает 80,9% мужчин и 19,1% женщин, при этом доля последних с каждым годом увеличивается. Средний возраст украинского программиста — 27 лет. Топ-7 городов: Киев (43,7%), Харьков (15,6%), Львов (12,1%) Днепр (6,9%), Одесса (5,8%), Винница (2,6%), Запорожье (1,6%). Удаленно работает всего 2,4% респондентов.

Наиболее популярны должности Software Engineer (2383 респондента), Junior Software Engineer (1302) и Senior Software Engineer (1209). Женщины чаще всего работают на позициях HR (282), QA Engineer (251) и Software Engineer (178), а студенты — на позициях Junior Software Engineer (263), Software Engineer (125) и Junior QA (43).

Наиболее популярные языки программирования: JavaScript (1262 анкеты), Java (1013), C# (852), PHP (725), Pyton (289). Меньше всего — порядка $500 получают на должностях Copywriter, HTML Coder и Junior QA, больше всего — Director of Engineering ($4900), System Architect ($4750) и Technical Lead / Senior PM / Program Manager ($4000). Все зарплаты указаны в долларах США по курсу межбанка, чистыми (после уплаты налогов).

Полная версия исследования зарплат украинских IT-специалистов доступна по следующей ссылке. Предыдущая версия рейтинга публиковалась в начале текущего года.

Источник: DOU.UA