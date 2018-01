DOU.UA выяснил, сколько зарабатывают IT-специалисты различного профиля в Украине

Профильный ресурс DOU.UA провел очередной зарплатный опрос, в котором приняли участие 8355 украинских IT-специалистов. Анализ полученной информации позволил не только узнать среднестатистическую зарплату на различных позициях (указана сумма “чистыми”, то есть после уплаты налогов, в долларах США по курсу межбанка), но и составить актуальный портрет участников опроса.

Итак, если судить по собранным данным, то в украинской IT-сфере работает 81,6% мужчин и 18,4% женщин, при этом доля женщин с каждым годом увеличивается. Медианный возраст среднестатистического украинского программиста – 27 лет. Топ-7 IT-городов Украины: Киев (44,2%), Харьков (15,5%), Львов (12%), Днепр (7%), Одесса (5,1%), Винница (2%), Запорожье (1,6%), при этом удаленно работает 2,7% респондентов.

Наиболее популярные должности: Software Engineer, Junior SE, Senior SE, QA Engineer, Junior QA. У женщин на первом месте идут HR-специалисты, а потом практически те же QA Engineer, Software Engineer, Junior QA, Junior SE. Студенты в большинстве своем работают на позициях Junior SE и Software Engineer, далее с большим отрывом идут Junior QA, QA Engineer и Designer.

Самые молодые сотрудники (24-25 лет) работают на позициях Junior SE, Talent Researcher и Junior QA, а самые возрастные (34 и выше) – на должностях Senior PM, Program Manager, Director of Engineering.

За звание самого популярного языка программирования сражаются Javascript (1018) и Java (964), далее идут C# (748), PHP (688) и Python (250). При этом данный рейтинг справедлив и для тех, стартапов, а также для тех, кто работает удаленно. Самые молодые программисты (26 лет) предпочитают Go, Javascript, Python и Swift, а самые возрастные (30 лет и старше) – 1C, C, Delphi, SQL.

Практически половина участников опроса (47,2%) работают в аутсорсинговых компаниях, треть от общего объема (31,5%) – в продуктовых, далее идут аутстаффинг (9,6%), стартапы (5,1%) и другие (6,6,%). Среди предметных отраслей наиболее популярна веб-разработка (4582 участника), далее идут корпоративные системы (1291) и другие направления.

Минимальную зарплату в $450 платят на должностях HTML coder, Junior QA и Talent Researcher, тогда как специалисты более высокого уровня на позициях Senior PM, Technical Lead, Director of Engineering, System Architect могут получать порядка $4000-$5000. При этом наиболее высокий уровень зарплат среди специалистов одного направления ожидаемо наблюдается в Киеве.

Полную версию отчета “Зарплаты разработчиков Украины — декабрь 2017” можно изучить по следующей ссылке, там же доступен интерактивный зарплатный виджет.

Источник: DOU