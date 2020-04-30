DOU.UA: За прошлый год крупнейшие IT-компании Украины наняли более 5300 джуниоров, 75% из них нашли работу в Киеве, Харькове и Львове

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Профильный ресурс DOU.UA провел очередное исследование украинского IT-рынка, на этот раз уделив внимание найму начинающих специалистов без опыта работы или с опытом менее года. В опросе приняло участие 55 IT-компаний, которые наняли за 2019 год почти пять с половиной тысяч сотрудников уровня trainee/junior/intern.

Как и в прошлом году, крупные компании берут новичков преимущественно через собственные курсы и образовательные программы. Достаточно популярен поиск по рекомендациям (39 компаний вспомнили этот канал найма), а среди специализированных сайтов чаще всего вспоминали DOU.ua, Djinni.co и Rabota.ua.

Активнее всего с новичками сотрудничала компания SoftServe, но при этом она взяла на 420 джуниоров меньше, чем 2018 году. Далее идет EPAM Ukraine, которая наоборот превзошла собственный результат позапрошлого года на 130 человек. Общая количество новичков — 5370 человек.

Показательно, что 75% джуниоров из опрошенных компаний нашли работу в Топ-3 городах Украины — Киеве, Харькове и Львове. При этом лидером стал Львов (26,2% и 1400 джуниоров), на втором месте идет Харьков (24,4% и 1304 джуниоров) и только потом Киев (24,2% и 1297 джуниоров).

Самые популярные технические направления — QA, Java, Front-end / JavaScript. Динамика той или иной специальности иногда зависит от участия или отсутствия в опросе какой-то компании. К примеру, в этом году в опросе приняла участие компания Zone3000, которая в 2019 году пригласила на работу 600 специалистов поддержки, из-за чего категория Support вышла на второе место по популярности.

Полная версия исследование рынка джуниоров за 2019 год доступна на сайте DOU.UA по следующей ссылке.

Источник: DOU.UA