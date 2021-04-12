DOU.UA: В Україні налічується 212,5 тис. ІТ-ФОПів, за останній рік їхня кількість збільшилася на 29 тис. (+16%)





Ресурс DOU.UA зазначив, що в Україні налічується 212 547 ФОПів, які працюють у сфері ІТ. За останній рік їхня кількість збільшилася на 29 111 осіб, або на 16%. Темпи приросту дещо впали, якщо порівнювати з 2018–2020 роками, коли кількість ФОПів в українському ІТ збільшувалася на 20–22% щороку. 2020-й був не вельми вдалий для українських ФОПів: їх загальна кількість в Україні зменшилась на 2%.

Для дослідження скористалися даними з Єдиного державного реєстра юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Враховувалися ФОПи з дійсною реєстрацією, в яких основним видом діяльності був вказаний один пункт із цього списку:

62.01 Комп’ютерне програмування;

62.02 Консультування з питань інформатизації;

62.03 Діяльність із керування комп’ютерним устаткованням;

62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем;

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на вебвузлах і пов’язана з ними діяльність;

58.21 Видання комп’ютерних ігор;

58.29 Видання іншого програмного забезпечення;

63.12 Веб-портали.

Для доповнення даних статистики використовували дані опитування українських ІТ-спеціалістів, що проводилося DOU в червні 2020 року через онлайн-анкетування. З даних опитування була отримана частка ІТ-спеціалістів, які працюють як ФОПи, яку потім використали для оцінювання загальної чисельності ІТ-спеціалістів в Україні.

Найпопулярнішим кодом КВЕД, який визначає основну сферу діяльності ІТ-спеціаліста, зареєстрованого як ФОП, залишається «62.01 Комп’ютерне програмування». За рік кількість спеціалістів, зареєстрованих за цим кодом, збільшилася на 19,5 тисячі осіб і становить 143 549 людей. На другому та третьому місцях за рівнем популярності залишаються «62.02 Консультування з питань інформатизації» та «63.11 Оброблення даних», за якими працюють 30,6 та 25,9 тисячі ІТ-спеціалістів відповідно.

Найбільший приріст кількості зареєстрованих як ФОП ІТ-спеціалістів в Закарпатській, Одеській, Рівненській та Запорізькій областях: тут їх стало більше на понад 20% за рік. Найменше, якщо не враховувати АРК та Луганську область, зросла кількість зареєстрованих ІТ-ФОПів у Миколаївській і Харківській областях (на 12,5% та 12,8% відповідно проти загального по країні збільшення на 15,9%). Також нижчі від середніх темпи збільшення кількості ФОПів демонструють Дніпропетровська та Вінницька області (на 14,2% та 14,7% відповідно).

Найбільша позитивна різниця між кількістю зареєстрованих і кількістю реально працюючих ФОПів у Київській, Львівській та Харківській областях. Близько третини ФОПів, що працюють в Києві та області, приїхали з інших регіонів. У Львівській області таких близько чверті. В Харківській області живуть і працюють на 9% більше ФОПів, ніж тут зареєстровано. Практично відсутня різниця між кількістю зареєстрованих ФОПів і фактичною кількістю ІТ-спеціалістів в Одеській області.

Решта областей мають від’ємний баланс між зареєстрованими та реально працюючими ІТ-ФОПами: в них зареєстровано помітно більше ІТ-спеціалістів, ніж реально працює. Найбільші регіони-донори — це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська та Полтавська області. У відсотковому відношенні найчастіше ІТ-спеціалісти виїжджають з Донецької, Полтавської, Херсонської, Житомирської, Волинської, Рівненської, Сумської та Чернігівської областей: більш як 60% зареєстрованих у цих регіонах ІТ-спеціалістів насправді працюють в інших містах України.

Цього року 27% усіх зареєстрованих як ФОП ІТ-спеціалістів становлять жінки, що на 1 в.п. більше, ніж рік тому. Найбільша частка жінок серед ІТ-ФОПів у Львівській та Харківській областях (31% та 29% відповідно).

Джерело: DOU.UA