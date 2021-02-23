ДПС запровадила новий онлайн-сервіс для отримання відомостей про доходи (отриманий електронний документ є аналогом паперового)





Державна податкова служба України повідомила, що для спрощення та зручності спілкування громадян з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, банками, іншими установами та організаціями ДПС запровадила новий е-сервіс «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді, засвідчених кваліфікованою електронною печаткою ДПС».

Отже для отримання відомостей про доходи вже не потрібно звертатися до органів ДПС. Достатньо за допомогою засобів Електронного кабінету подати запит та отримати відповідь «Відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків», засвідчену кваліфікованою електронною печаткою ДПС.

Електронний документ, засвідчений кваліфікованою електронною печаткою ДПС, є аналогом документа, виданого контролюючим органом у паперовій формі. Перевірити правовий статус підпису можна на офіційному веб-сайті центрального засвідчувального органу в розділі «Довірчі послуги» → «Перевірити підпис» за посиланням. Одержувач електронного документа отримує можливість ідентифікувати підписувача такого документа та перевірити його цілісність.

Також в рамках нового е-сервісу також надано можливість отримати особою інформацію про свої доходи за період, починаючи з І кварталу 1998 року за будь-які п’ять років (з розбивкою поквартально).

Джерело: ДПС України