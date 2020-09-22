Dragon Capital построит под Киевом индустриальный парк «E40 Industrial Park» на участке площадью 50 гектар, первую очередь начнут строить уже в 2021 году

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Компания Dragon Capital сообщила о планах создания индустриального парка «E40 Industrial Park» на 27 километре Житомирской трассы (с. Колонщина, Киевская обл.).

Согласно разработанной концепции, общая площадь зданий индустриального парка составит 200 тыс. кв. м., включая производственно-складские помещения класса А, терминалы кросс-докинга, офисно-бытовые и инфраструктурные объекты (гостиница, станция технического обслуживания грузовиков и т.д.). Проект будет располагаться на фасадном земельном участке площадью 49 га.

Благодаря поддержке Макаровского РГА, а также Агентства регионального развития Киевской области, Dragon Capital удалось оперативно разработать и утвердить детальный план территории. Это позволит компании приступить к следующему шагу реализации проекта — разработке проектной документации. Первую очередь E40 Industrial Park компания планирует начать строить в 2021 году.

Напомним, что Dragon Capital — это одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в сфере инвестиций и финансовых услуг и предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг, прямых инвестиций, управление активами институциональных, корпоративных и частных клиентов.

Управление портфелем коммерческой недвижимости осуществляет управляющая компания Dragon Capital Property Management, под управлением которой находится 30 объектов коммерческой недвижимости, из них 13 объектов офисной недвижимости, 6 объектов торговой недвижимости и 11 логистических комплексов площадью 695 тыс. кв. м.

Источник: Dragon Capital