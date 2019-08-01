«ДТЭК» соединил Киев и Полтаву сетью скоростных автозарядных станций STRUM мощностью 50 кВт (карта)





После установки скоростных автозарядных станций на трассах Киев-Одесса и Киев-Львов компания «ДТЭК» соединила сетью скоростных автозарядных станций STRUM города Киев и Полтаву. В частности, на Днепровской трассе до Полтавы были установлены три скоростные зарядные станции, при этом после завершения строительства четырехполосного автобана до Днепра, STRUM намерен продолжить установку зарядных станций.

Зарядки STRUM мощностью 50 кВт по Днепровской трассе расположены на расстоянии 75-155 км друг от друга. Все три зарядные станции в направлении Полтавы уже прошли тестирование, имеют все необходимые сертификаты безопасности, готовы к использованию и активны в мобильном приложении STRUM Charging для iOS и Android.

Станции установлены в следующих местах:

на автозаправке Shell, в городе Березань, Киевская область;

возле гостинично-ресторанного комплекса «Каспий-Премиум», с. Лобкова Балка, Полтавская область;

на автозаправке Glusco, с. Решетиловка, Полтавская область.

Отметим, что на данный момент станции сети STRUM расположены в Киеве и на трассах в направлении Одессы, Львова и Полтавы в 7 областях: Киевской, Одесской, Черкасской, Житомирской, Ровенской, Львовской и Полтавской. Всего же с 2018 года ДТЭК инвестировал 30 млн грн в сеть из 23 станций STRUM мощностью 50 кВт.

«Сейчас мы устанавливаем быстрые зарядные станции по самым востребованным направлениям. Когда современный автобан соединит Киев и Днепр, планируем открыть его и для электромобилистов, установив быстрые зарядки. А пока можно посетить на электромобиле живописную Полтавскую область: попробовать галушки в загадочной Диканьке, попить лечебной воды в курортном городе Миргород, а 20-25 августа посетить знаменитую Сорочинскую ярмарку! Да и сама Полтава – красивый город с богатой историей, который отлично подходит для экскурсионного маршрута», – рассказал Игорь Ковалев, руководитель сети зарядных станций STRUM.

Источник: ДТЭК