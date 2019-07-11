«ДТЭК» официально запустила пять станций скоростной зарядки электромобилей STRUM мощностью 50 кВт на трассе Киев-Львов

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Компания «ДТЭК» официально запустила сеть из пяти скоростных автозарядных станций STRUM, которые связали Киев и Львов. На прошлой неделе четыре новые станции сети появились на маршруте Киев-Одесса.

По словам представителей компании, «ДТЭК» инвестировал 6 млн грн в установку 5 скоростных зарядных станций STRUM для электромобилей на трассе между Киевом и Львовом. Теперь владельцам электромобилей достаточно сделать между городами-миллионниками две-три остановки на подзарядку по 20-40 минут, что также сделает проще путешествия в Европу.

Зарядки STRUM мощностью 50 кВт по Львовской трассе расположены на расстоянии 100-130 км друг от друга:

в Житомире на территории автосалона Mitsubishi, пр. Незалежности, 168а/1;

на газовой заправке Galileo, с. Натальевка, Житомирская область;

на автозаправке SOСAR, с. Белая Криниця, Ровенская область;

на автозаправке Shell, с. Бугаевка, Ровенская область;

во Львове – на территории автосалона AUDI, ул. Липинского, 54 Д.

На Одесской трассе установлено четыре скоростных зарядки STRUM:

на парковке гостинично-ресторанного комплекса «Золотая Подкова», с. Чупыра Киевской области, в 100 км от столицы;

на заправке SOCAR, с. Ропотуха Черкасской области (рядом с Уманью);

на заправке Shell, с. Настасиевка Одесской области, в 130 км от Одессы;

на паркинге супермаркета METRO в Одессе (ул. Аэропортовская, 29).

Найти свободную заправку в столице или на трассе можно через приложение STRUM Charging для смартфонов.

Мультиформатные станции последнего поколения от европейского производителя АВВ способны обеспечить зарядку любого электромобиля (напрямую или через адаптер) и одновременно заряжать две машины. Безопасность, в том числе для батареи авто, гарантируется наличием полного пакета международных сертификатов.

«Зарядки STRUM расположены в местах, где путешественники могут комфортно отдохнуть, успеть выпить кофе или перекусить. Определяя локации для установки зарядных станций, мы отдаем предпочтение сотрудничеству с современными АЗС и автосалонами. Все пять зарядных станций в направлении Львова уже прошли тестирование. На автомобиле Hyndai IONIQ Electric мы проверили, что его батарея на станции STRUM заряжается быстрее, чем мобильный телефон. Учитывая, что от Львова до границы с Польшей всего лишь 80 км, вполне можно отправиться путешествовать дальше по Европе, заряжаясь у местных операторов» – рассказал Игорь Ковалев, руководитель сети зарядных станций STRUM.

После открытия для электромобилистов трасс между Киевом, Одессой и Львовом, в планах «ДТЭК» установить скоростные зарядные станции в направлении Полтавы, а со временем до Днепра.

До конца этого лета сеть STRUM вырастет до 23 скоростных зарядных станций, а объем инвестиций ДТЭК в зарядную инфраструктуру вырастет до 30 млн грн.

Источник: ДТЭК