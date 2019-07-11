«ДТЭК» официально запустила пять станций скоростной зарядки электромобилей STRUM мощностью 50 кВт на трассе Киев-Львов
Компания «ДТЭК» официально запустила сеть из пяти скоростных автозарядных станций STRUM, которые связали Киев и Львов. На прошлой неделе четыре новые станции сети появились на маршруте Киев-Одесса.
По словам представителей компании, «ДТЭК» инвестировал 6 млн грн в установку 5 скоростных зарядных станций STRUM для электромобилей на трассе между Киевом и Львовом. Теперь владельцам электромобилей достаточно сделать между городами-миллионниками две-три остановки на подзарядку по 20-40 минут, что также сделает проще путешествия в Европу.
Зарядки STRUM мощностью 50 кВт по Львовской трассе расположены на расстоянии 100-130 км друг от друга:
- в Житомире на территории автосалона Mitsubishi, пр. Незалежности, 168а/1;
- на газовой заправке Galileo, с. Натальевка, Житомирская область;
- на автозаправке SOСAR, с. Белая Криниця, Ровенская область;
- на автозаправке Shell, с. Бугаевка, Ровенская область;
- во Львове – на территории автосалона AUDI, ул. Липинского, 54 Д.
На Одесской трассе установлено четыре скоростных зарядки STRUM:
- на парковке гостинично-ресторанного комплекса «Золотая Подкова», с. Чупыра Киевской области, в 100 км от столицы;
- на заправке SOCAR, с. Ропотуха Черкасской области (рядом с Уманью);
- на заправке Shell, с. Настасиевка Одесской области, в 130 км от Одессы;
- на паркинге супермаркета METRO в Одессе (ул. Аэропортовская, 29).
Найти свободную заправку в столице или на трассе можно через приложение STRUM Charging для смартфонов.
Мультиформатные станции последнего поколения от европейского производителя АВВ способны обеспечить зарядку любого электромобиля (напрямую или через адаптер) и одновременно заряжать две машины. Безопасность, в том числе для батареи авто, гарантируется наличием полного пакета международных сертификатов.
«Зарядки STRUM расположены в местах, где путешественники могут комфортно отдохнуть, успеть выпить кофе или перекусить. Определяя локации для установки зарядных станций, мы отдаем предпочтение сотрудничеству с современными АЗС и автосалонами.
Все пять зарядных станций в направлении Львова уже прошли тестирование. На автомобиле Hyndai IONIQ Electric мы проверили, что его батарея на станции STRUM заряжается быстрее, чем мобильный телефон.
Учитывая, что от Львова до границы с Польшей всего лишь 80 км, вполне можно отправиться путешествовать дальше по Европе, заряжаясь у местных операторов» – рассказал Игорь Ковалев, руководитель сети зарядных станций STRUM.
После открытия для электромобилистов трасс между Киевом, Одессой и Львовом, в планах «ДТЭК» установить скоростные зарядные станции в направлении Полтавы, а со временем до Днепра.
До конца этого лета сеть STRUM вырастет до 23 скоростных зарядных станций, а объем инвестиций ДТЭК в зарядную инфраструктуру вырастет до 30 млн грн.
Источник: ДТЭК