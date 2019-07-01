«ДТЭК» установил станции скоростной зарядки электромобилей STRUM мощностью 50 кВт на трассах Киев-Львов и Киев-Одесса





Год назад украинская энергетическая компания «ДТЭК» запустила сеть скоростных зарядных станций для электромобилей под брендом STRUM, первые станции были открыты в Киеве. Теперь компания вышла за пределы столицы и установила новые зарядки на трассах Киев-Львов и Киев-Одесса.

Посмотреть их локацию можно в официальном приложении Strum. Пока что точки отображаются как нерабочие, но как пишет портал Autogeek, ими уже можно воспользоваться. Так, на маршруте Киев-Одесса появится четыре зарядки: рядом с н.п. Чупира, Киевская область, затем за н.п. Шарин, Черкасская область, далее в Новогригорьевке, Одесской области и районе аэропорта в Одессе. Расстояние между станциями составит порядка 100-130 км между пунктами заряда.

Каждая станция будет оснащаться разъемами CCS, CHAdeMO 50 kW, CCS Combo2 50 kW и 22 kW Type 2, активировать их можно обычной клиентской картой STRUM. Ранее компания пообещала до конца текущего года построить 13 новых станций скоростной зарядки для электромобилей, «соединив» Киев с Одессой, Днепром и Львовом.

Напомним, что недавно сеть зарядных станций STRUM компании ДТЭК отметила свой первый день рождения и подвела итоги работы за год. Так, в сети за это время было осуществлено 41 255 зарядных сессий, электромобили зарядились в общем на 335 Мегаватт, а количество сокращенных выбросов CO2 с учетом потраченных на генерацию электроэнергии составило 214 020 тонн.

Источник: AutoGeek