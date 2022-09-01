Дубилет запускает Navkolo — альтернативу 1С и другому российскому ПО по автоматизации для малого и среднего бизнеса

Известный украинский IT-предприниматель и соучредитель monobank Дмитрий Дубилет анонсировал свой новый бизнес-проект в Украине — Navkolo. В настоящее время стартует бета-тест первых модулей будущего семейства IT-сервисов для автоматизации бизнеса, которое, в конце концов, должно вытеснить 1С и другое российское ПО с рынка Украины. Первые детали о новых продуктах он рассказал в своем Telegram-канале.

Можно вспомнить, как в конце апреля Дмитрий Дубилет призвал украинские продуктовые компании в партнерство с целью создания альтернатив российскому программному обеспечению. Похоже, предприниматель решил лично инвестировать в это довольно перспективное направление. По словам Дубилета, миссия Navkolo — «предоставление крутых IT-сервисов для малого и среднего бизнеса».

«Даже если не считать, что 1С — российское создание, украинский бизнес уже давно должен отказаться от этих ужасных программ 90-х годов. 1С — это долго, дорого, неудобно. Любой шаг требует привлечения программистов. интерфейсы… Нет доступа со смартфона… Но, конечно, эта история — не только о замене 1С или других российских продуктов. Мы хотим предоставлять украинскому МСБ действительно крутые сервисы по автоматизации» Дмитрий Дубилет, украинский IT-предприниматель, соучредитель Fintech Band (monobank) и Fintech Farm (Leobank)

Как отмечает Дубилет, Navkolo — это экосистема. Команда не будет создавать сервисы самостоятельно с нуля, а будет отбирать продукты других украинских компаний и будет интегрировать их и помогать с дальнейшим развитием. Чтобы попасть в акселерационную программу Navkolo, сервис должен пройти проверку на «юзабилити, функциональность, перспективы развития». Конкретные требования программы не указываются. Сообщается только, что все сервисы Navkolo предлагают общую простую регистрацию, качественную и приветливую службу поддержки (телефон и чат), удобное взаимодействие с государственными органами и между собой, а также совместный биллинг.

В Navkolo уже готовы два первых модуля — бухгалтерия и автоматизация торговли. Далее будут постепенно появляться другие сервисы для различных функций и сегментов.

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В составе Navkolo два модуля:

Navkolo.Бухгалтерия. Реализация, приобретение, внеоборотные активы. Зарплата и персонал. Налоги, отчетность. Запасы и создание. Касса и банк. Интеграция с клиент-банком. ВЭД, импорт-экспорт. Партнер — Bookkeeper.

Navkolo.Торговля. Складской учет. Работа по ценам. Расчеты с клиентами и поставщиками. Подключение оборудования. Кадровый учёт. CRM. Ведение расходов. Подробная аналитика. Партнер — DNTrade.

Сравнение украинского Navkolo и российского 1C

Бета-тест и тарифы

Дмитрий Дубилет призывает всех заинтересованных бизнесменов попробовать Navkolo — им нужно оставить свои контакты на сайте проекта и дождаться приглашения.

Для бета-тестировщиков первый месяц бесплатный, а в следующем году — скидка 50% от тарифа.

В заключение остается вспомнить об инициативе ReplaceRUwithUA — сайте, где собраны все украинские альтернативы российскому программному обеспечению.