DuckDuckGo: мы не удаляли из поиска пиратские сайты, проблема возникла из-за ошибки оператора сайта

Как сообщалось ранее, ориентированная на приватность поисковая система DuckDuckGo перестала выводить в результатах пиратские сайты. Из выдачи исчезли крупнейшие торренты The Pirate Bay, 1337x и Fmovies, а также сайты потокового вещания и клонирования потоков, такие как Flixtor и 2conv.

Однако генеральный директор DuckDuckGo Габриэль Вайнберг назвал сообщения о блокировке пиратских ресурсов «полной выдумкой». Он уточнил в Twitter, что это результат ошибки оператора сайта, а сама компания не удаляет из выдачи никаких результатов.

В компании утверждают, что не удаляли из поискового индекса сайты с незаконным доступом к мультимедийным данным. Ситуацию прокомментировала старший менеджер по коммуникациям DuckDuckGo Эллисон Гудман:

Similarly, we are not "purging" YouTube-dl or The Pirate Bay and they both have actually been continuously available in our results if you search for them by name (which most people do). Our site: operator (which hardly anyone uses) is having issues which we are looking into.

