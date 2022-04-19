DuckDuckGo: мы не удаляли из поиска пиратские сайты, проблема возникла из-за ошибки оператора сайта

Как сообщалось ранее, ориентированная на приватность поисковая система DuckDuckGo перестала выводить в результатах пиратские сайты. Из выдачи исчезли крупнейшие торренты The Pirate Bay, 1337x и Fmovies, а также сайты потокового вещания и клонирования потоков, такие как Flixtor и 2conv.

Однако генеральный директор DuckDuckGo Габриэль Вайнберг назвал сообщения о блокировке пиратских ресурсов «полной выдумкой». Он уточнил в Twitter, что это результат ошибки оператора сайта, а сама компания не удаляет из выдачи никаких результатов.

«Любой может проверить это, выполнив поиск ресурса и увидев, что он появляется в результатах», — написал Вайнберг в Twitter.

В компании утверждают, что не удаляли из поискового индекса сайты с незаконным доступом к мультимедийным данным. Ситуацию прокомментировала старший менеджер по коммуникациям DuckDuckGo Эллисон Гудман:

«После тщательного изучения, наши записи показывают, что YouTube-dl и The Pirate Bay никогда не удалялись из наших результатов поиска, когда вы искали их напрямую по имени или URL-адресу, что делает подавляющее большинство людей (люди редко используют операторы сайта или операторы запроса в целом)».

Similarly, we are not "purging" YouTube-dl or The Pirate Bay and they both have actually been continuously available in our results if you search for them by name (which most people do). Our site: operator (which hardly anyone uses) is having issues which we are looking into. — Gabriel Weinberg (@yegg) April 17, 2022

Схожим образом прокомментировал ситуацию и Габриэль Вайнберг:

«Точно так же мы не «проводим чистку» YouTube-dl или The Pirate Bay, и они оба фактически постоянно доступны в наших результатах, если вы ищете их по имени (что делает большинство людей). На нашем сайте: с оператором (который почти никто не использует) возникли проблемы, которые мы изучаем».

Гурман добавила, что из-за проблем с оператором для некоторых сайтов наблюдаются изменение доменных имён и неравномерная доступность. Поэтому они «естественным образом» исчезают из индекса и снова появляются.

Источник: The Verge