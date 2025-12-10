Две уникальные металлические монеты стоимостью 1000 биткоинов каждая активировали после 13-летней "спячки"

Две редкие физические монеты Casascius, в которых хранилось по 1 000 BTC, впервые за более чем десятилетие были перемещены их владельцем. Движение этих монет, остававшихся нетронутыми с 2012 года, зафиксировали аналитики блокчейна: всего активирован эквивалент около $180 млн по текущему курсу биткоина.

Монеты Casascius создавались как металлические токены с приватным ключом под защитной голограммой. Для доступа к криптовалюте владелец должен сорвать пломбу — после этого монета теряет коллекционную ценность, а BTC перемещается на обычный адрес. Инициатива работала с 2011 по 2013 год, пока FinCEN не потребовало от эмитента соблюдения правил для денежных сервисов, что фактически остановило выпуск. По открытым реестрам, всего было создано шесть монет с номиналом 1 000 BTC, и большинство из них никогда не активировались.

Перемещение «тысячников» сразу же привлекло внимание исследователей старых биткоин-адресов. Данные Blockchain.com и OKLink показывают, что оба токена были «распломбированы» с интервалом в несколько минут, что может свидетельствовать о контроле одним владельцем или согласованных действиях группы. Аналитики предполагают, что активизация может быть связана как с реструктуризацией долгосрочных запасов, так и с продажей на внебиржевом рынке, где крупные сделки традиционно проходят без влияния на публичные котировки.

Casascius давно стали предметом коллекционирования: сохранившиеся монеты продавались на аукционах по $20-$100 тыс. в зависимости от года выпуска и номинала, хотя фактическая ценность всегда зависела от того, не сорвана ли голограмма. После активации двух самых дорогих экземпляров в обращении осталось лишь несколько неповрежденных монет с таким же номиналом, что еще больше повышает их редкость.

Специалисты из сервисов мониторинга говорят, что активации «спящих» адресов время от времени происходят, но случаи с Casascius высокого номинала — чрезвычайно редки. В 2020-2024 годах двигались отдельные монеты на 1 BTC и 100 BTC, однако монеты на 1 000 BTC оставались нетронутыми более десятилетия. Подобные события каждый раз вызывают интерес, ведь часть ранних биткоинов считается навсегда утраченной.

Всего в различных монетах Casascius было запечатано более 36 000 BTC, распределенных между семнадцатью известными владельцами. Сколько из них все еще хранятся физически и не активированы — неизвестно, ведь информация доступна только в момент снятия голограммы, когда средства попадают в блокчейн. Аналитики предполагают, что эти две активации могут стать сигналом для других владельцев, которые годами не двигали свои запасы, но окончательные мотивы остаются неизвестными.

Источник: CryptoRank.io