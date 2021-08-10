Джек Дорси говорит, что Bitcoin объединит мир (но не уточняет, как именно)

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Генеральный директор Twitter и Square Джек Дорси, известный в качестве ярого фанат Bitcoin, заявил, что криптовалюта в конечном итоге объединит мир.

В понедельник днём в Сенате США проводилось рассмотрение инфраструктурной поправки, которая предусматривала расширение участие правительства в криптовалюте. Однако поправка была заблокирована. Вскоре после этого Дорси написал в Twitter:

«#Bitcoin объединит глубоко разделенную страну. (и в конечном итоге: мир)».

#Bitcoin will unite a deeply divided country. (and eventually: world) — jack⚡️ (@jack) August 9, 2021

Дорси не уточнил, о какой стране идёт речь. Но, учитывая, что он много писал в Twitter о поправке с тех пор, как она потерпела неудачу, вполне вероятно, что он говорит о США.

Это не первый раз, когда Дорси расхваливает Bitcoin в качестве вероятного решения больших проблем. На конференции Bitcoin в июле он сказал, что «я надеюсь, что [Bitcoin] создаст мир во всём мире». Однако он не уточнил, каким именно образом криптовалюта, добываемая с огромными затратами энергии и существенным воздействием на окружающую среду, может помочь решить некоторые фундаментальные проблемы мира.

Источник: The Verge