Джек Дорси говорит, что Bitcoin объединит мир (но не уточняет, как именно)
Генеральный директор Twitter и Square Джек Дорси, известный в качестве ярого фанат Bitcoin, заявил, что криптовалюта в конечном итоге объединит мир.
В понедельник днём в Сенате США проводилось рассмотрение инфраструктурной поправки, которая предусматривала расширение участие правительства в криптовалюте. Однако поправка была заблокирована. Вскоре после этого Дорси написал в Twitter:
«#Bitcoin объединит глубоко разделенную страну. (и в конечном итоге: мир)».
#Bitcoin will unite a deeply divided country.
(and eventually: world)
— jack⚡️ (@jack) August 9, 2021
Дорси не уточнил, о какой стране идёт речь. Но, учитывая, что он много писал в Twitter о поправке с тех пор, как она потерпела неудачу, вполне вероятно, что он говорит о США.
Это не первый раз, когда Дорси расхваливает Bitcoin в качестве вероятного решения больших проблем. На конференции Bitcoin в июле он сказал, что «я надеюсь, что [Bitcoin] создаст мир во всём мире». Однако он не уточнил, каким именно образом криптовалюта, добываемая с огромными затратами энергии и существенным воздействием на окружающую среду, может помочь решить некоторые фундаментальные проблемы мира.
Источник: The Verge