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Джек Дорси говорит, что Bitcoin объединит мир (но не уточняет, как именно)

Джек Дорси говорит, что Bitcoin объединит мир (но не уточняет, как именно)

Джек Дорси говорит, что Bitcoin объединит мир (но не уточняет, как именно)


Генеральный директор Twitter и Square Джек Дорси, известный в качестве ярого фанат Bitcoin, заявил, что криптовалюта в конечном итоге объединит мир.

В понедельник днём в Сенате США проводилось рассмотрение инфраструктурной поправки, которая предусматривала расширение участие правительства в криптовалюте. Однако поправка была заблокирована. Вскоре после этого Дорси написал в Twitter:

«#Bitcoin объединит глубоко разделенную страну. (и в конечном итоге: мир)».

Дорси не уточнил, о какой стране идёт речь. Но, учитывая, что он много писал в Twitter о поправке с тех пор, как она потерпела неудачу, вполне вероятно, что он говорит о США.

Это не первый раз, когда Дорси расхваливает Bitcoin в качестве вероятного решения больших проблем. На конференции Bitcoin в июле он сказал, что «я надеюсь, что [Bitcoin] создаст мир во всём мире». Однако он не уточнил, каким именно образом криптовалюта, добываемая с огромными затратами энергии и существенным воздействием на окружающую среду, может помочь решить некоторые фундаментальные проблемы мира.

Источник: The Verge

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