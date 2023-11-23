Новости Кино 23.11.2023 в 08:00 comment views icon

Дженна Ортега тоже покидает «Крик 7», но Палестина здесь ни при чем

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Дженна Ортега тоже покидает «Крик 7», но Палестина здесь ни при чем

Партнер раздела?

По сведениям Variety, Дженна Ортега отказалась от участия в ленте «Крик 7» из-за графика съемки второго сезона «Уэнсдей». Новость появилась через день после того, как Мелиссу Барреру уволили из фильма из-за антиизраильских публикаций в социальных сетях.

На решение Ортеги, очевидно, не повлияло увольнение Барреры – оно было в работе несколько месяцев еще до начала забастовки актеров и сценаристов. Сроки съемки второго сезона «Уэнсдей» еще не подтверждены. Ортега также должна завершить работу в фильме Тима Бертона «Битлджус 2» – его будут снимать еще несколько дней из-за процесса, прерванного из-за забастовки актеров и сценаристов.

Дженна Ортега Крик 7 Венздей

Ортега и Баррера сыграли сестер Тару и Сэм Карпентер в восстановленном «Крике» 2022 года и сиквеле «Крик 6». Они вернули жизнь франшизе ужасов: «Крик 7» был анонсирован в начале этого года, его будет снимать Кристофер Лэндон.

Возрождение «Крика» в 2022 году вернуло оригинальных звезд Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвида Аркетта, а также представило новичков франшизы Мейсона Гудинга-младшего и Жасмин Савой Браун. Кэмпбелл отказалась вернуться в «Крик 7» из-за спора об оплате, но режиссеры Мэтт Бэттинелли-Олпин и Тайлер Джиллет выразили надежду, что она вернется к франшизе в будущем. Последний фильм закончился на счастливой ноте для героинь Ортеги и Барреры.

Рецензия на фильм «Крик VI» / Scream VI

 

Партнер раздела?
Завантаження коментарів...

Новые посты

Посты
Рон дон дон! Легендарній Need for Speed ​​​​Underground виповнилося 20 років
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/1575887957-1-1-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/1575887957-1-1-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/1575887957-1-1-150x150.jpg

Doom Kawalera

автор

Посты
Як ми слухали музику у 2000-х? Oldscool Edition
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg

Nazar

mr.Karter

Посты
Досвід аліекспресс. Бренди та техніка, варті уваги 11.11
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/AVE_2296_Square-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/AVE_2296_Square-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/AVE_2296_Square-150x150.png

Максим Арсенюк

Compositing Artist, Freelance

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить