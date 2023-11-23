Дженна Ортега тоже покидает «Крик 7», но Палестина здесь ни при чем

По сведениям Variety, Дженна Ортега отказалась от участия в ленте «Крик 7» из-за графика съемки второго сезона «Уэнсдей». Новость появилась через день после того, как Мелиссу Барреру уволили из фильма из-за антиизраильских публикаций в социальных сетях.

На решение Ортеги, очевидно, не повлияло увольнение Барреры – оно было в работе несколько месяцев еще до начала забастовки актеров и сценаристов. Сроки съемки второго сезона «Уэнсдей» еще не подтверждены. Ортега также должна завершить работу в фильме Тима Бертона «Битлджус 2» – его будут снимать еще несколько дней из-за процесса, прерванного из-за забастовки актеров и сценаристов.

Ортега и Баррера сыграли сестер Тару и Сэм Карпентер в восстановленном «Крике» 2022 года и сиквеле «Крик 6». Они вернули жизнь франшизе ужасов: «Крик 7» был анонсирован в начале этого года, его будет снимать Кристофер Лэндон.

Возрождение «Крика» в 2022 году вернуло оригинальных звезд Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвида Аркетта, а также представило новичков франшизы Мейсона Гудинга-младшего и Жасмин Савой Браун. Кэмпбелл отказалась вернуться в «Крик 7» из-за спора об оплате, но режиссеры Мэтт Бэттинелли-Олпин и Тайлер Джиллет выразили надежду, что она вернется к франшизе в будущем. Последний фильм закончился на счастливой ноте для героинь Ортеги и Барреры.