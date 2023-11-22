Зірку «Крику» звільнили з сьомої частини слешерів — через допис на підтримку Палестини

Після терористичних атак ХАМАСу 7 жовтня мексиканська акторка Мелісса Баррера оприлюднила серію дописів, в яких називала Ізраїль «‎колонізованою» землею, звинувачувала країну у «геноциді та етнічних чистках‎» та просувала наратив, що євреї контролюють ЗМІ.

«Західні ЗМІ показують лише [ізраїльську] сторону. Чому вони це роблять — тут ви можете сами зробити висновки», — написала Баррера.

Повідомляється, що Spyglass Media Group вже звільнила акторку від участі у сьомому «Крику‎» та оприлюднила заяву, в якій називає дописи Баррери «‎антисемітськими».

«Позиція Spyglass однозначно чітка: у нас нульова толерантність до антисемітизму чи розпалювання ненависті в будь-якій формі, включаючи неправдиві згадки про геноцид, етнічні чистки, викривлення Голокосту або будь-що, що явно переходить межу мови ненависті», — сказав представник Spyglass.

Баррера зіграла роль Сем Карпентер у п’ятій та шостій частинах франшизи «‎Крик» в останні роки, а також з’являлась у музично-драматичному фільмі «На висоті мрії».

Крістофер Лендон, який має взяти на себе режисерські обов’язки у фільмі «Крик VII» після того, як Метт Беттінеллі-Олпін і Тайлер Джиллетт відійшли від франшизи, зробив заяву про відхід Баррери в X/Twitter, але згодом видалив публікацію.

«Все відстій. Припиніть кричати. Це було не моє рішення», – написав Лендон.

Подібні випадки звільнень відбуваються нині по всьому Голлівуду, оскільки кіноіндустрія бореться з гострими емоціями, викликаними спалахом насильства на Близькому Сході. Того ж дня через участь у пропалестинських мітингах United Talent Agency «‎попрощалась» з володаркою «‎Оскара» Сюзан Сарандон.

«У цей час багато людей бояться бути євреями, і починають відчувати, як це бути мусульманами у цій країні», — заявляла Сарандон.

Акторка також репостила пропалестинські дописи Роджера Вотерса з Pink Floyd, якого протягом багатьох років критикували за антисемітські висловлювання.

Минулого місяця Маха Дахіл, співголова CAA Film, пішла з правління агентства після того, як опублікувала в Instagram історію зі словами: «Ви зараз дізнаєтеся, хто підтримує геноцид». Водночас, за даними Variety, найважливіший клієнт Дахіл, Том Круз, висловив їй підтримку.

У Голлівуді вживання слова «геноцид» давно вважалося проблематичним. У 2021 році Марк Раффало, який грав Халка у фільмах Marvel, перепрошував за припущення, що Ізраїль вчиняє геноцид: «Це неточно, це неповага і підбурення, яка використовується для виправдання антисемітизму тут і за кордоном». А у 2014 році Хав’єр Бардем і Пенелопа Крус підписали лист, у якому операції Ізраїлю в Газі назвали «геноцидом» — після широкої критики вони обидва прояснили свої позиції.

Джерело: Variety 1,2; Deadline