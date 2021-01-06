E-Journal. Міносвіти почало переводити школи на електронні щоденники та журнали





Міністерство освіти і науки (МОН) повідомило про активне поширення серед шкіл модуля E-Journal — ініціатива передбачає створення електронних класних журналів та електронних щоденників. З жовтня 2020-го система працювала в режимі дослідної експлуатації, а тепер після тестування, яке було визнано успішним, прийнято рішення про її повномасштабне впровадження.

Модуль E-Journal — частина модернізованої державної системи АІКОМ (управління здійснює державна установа «Інститут освітньої аналітики») зі збору, зберігання та управління даними та створений у межах реалізації стратегії цифрової трансформації у сфері освіти.

В МОН функціональність модуля називають «об’єктивно компромісною з огляду на необхідність впровадження сучасних цифрових технологій в освітній процес у всіх школах країни» та окремо повідомляють що школи, які сьогодні вже застосовують подібні комерційні продукти, за бажанням зможуть і надалі користуватись ними. В майбутньому планується їх інтеграція із системою АІКОМ, де будуть акумулюватись дані, зокрема, про успішність навчання всіх учнів. Усі інші школи зможуть отримати безкоштовний доступ до електронних журналів і консультаційну підтримку щодо підключення сервісу та користування ним.

Сервіс забезпечує доступ до електронної бази, яка містить дані учнів, розклад уроків, списки відвідування, домашні завдання тощо. Інформація буде вноситись вчителями, а батьки та учні через власні облікові записи переглядати дані. У е-щоденниках буде показуватися інформація про присутність дитини на навчанні, рівень її успішності, коментарі та поради вчителів. Все це батьки зможуть відстежувати онлайн. В той самий час учні через сервіс зможуть отримувати завдання, слідкуватимуть за розкладом тощо.

Розробка модуля E-Journal почалася ще восени 2020 року, а вже у жовтні відбулось його пілотування та навчання адміністраторів (відео-вебінар розміщено за покликанням). Після доопрацювання модуль відповідним Наказом МОН було введено в промислову експлуатацію та відкрито для використання учасниками освітнього процесу.

Алгоритм підключення ЗЗСО до E-Journal відбувається в чотири кроки, які детально розписані на сайті МОН.