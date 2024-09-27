Е-резидентство наконец заработало в Украине: бизнес без бюрократии и с налогами 5%. Только для иностранцев

Наконец-то свершилось то, о чем так долго говорили в Минцифры — гражданам некоторых стран стало доступно электронное резидентство (е-резидентство или uResidency).

uResidency предлагает быстрое открытие бизнеса без бумажной волокиты и бюрократии из любой точки мира.

«Мы создали лучшие условия для украинских предпринимателей — регистрация ФОП самая быстрая в мире, уплата налогов в несколько кликов, дополнительные услуги для бизнеса доступны онлайн. Сейчас готовы масштабировать этот опыт и на иностранцев, ведь стать е-резидентом в Украине проще и выгоднее, чем открыть бизнес где-либо в мире, налоговая ставка всего 5%», ─ заявляет министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Чтобы стать е-резидентом, нужно лишь заполнить заявку в приложении или на портале uResidency. Это занимает примерно 5-10 минут. После быстрой проверки резидент получит КЭП в консульстве, без необходимости посещать Украину. Далее можно открыть ФОП онлайн, и все дальнейшие взаимодействия будут происходить автоматически.

В рамках проекта uResidency полностью автоматизировали отчетность: банк сам рассчитает налоги, подаст декларацию и заберет на себя всю бюрократическую волокиту, без физического взаимодействия с учреждениями. Все происходит автоматически, без участия человека. Участникам программы не придется тратиться на бухгалтера или юриста — система выполняет всю их работу, а резидент просто занимается собственным делом.

Первые е-резиденты уже открыли счета в банках и были очень довольны результатом, заявляет Федоров.

Сейчас программа доступна гражданам Индии, Пакистана, Таиланда и Словении. На первом этапе планируется привлечь около 1000 е-резидентов, а дальше будет больше стран.