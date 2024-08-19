Единственная в мире NVIDIA RTX 4090 SUPER — ютуберы создали видеокарту на 39% производительнее оригинала

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 SUPER ненастоящая — ее создали на YouTube-канале Teclab. Использование в качестве основы RTX 3090 Ti, чипа AD102 и памяти GDDR6X ощутимо добавило производительности.

Teclab проводит зрителя через весь процесс создания их NVIDIA RTX 4090 SUPER. В качестве основы использовали GALAX GeForce RTX 3090 Ti HOF, в которую установили графический процессор NVIDIA AD102 семейства Ada Lovelace. Чип работает с самой быстрой доступной памятью GDDR6X. Усилия оправдались, энтузиастам удалось добиться удивительной производительности.

Оригинальная NVIDIA GeForce RTX 4090 не имеет варианта SUPER, он вряд ли когда-либо появится. Однако есть свидетельства разработки карты в виде прототипов кулеров и печатной платы. Видеокарта RTX 3090 Ti имеет немного другую плату, чем обычная версия, которая имеет больше общего с RTX 4090 (AD102), чем с RTX 3090 (GA102). После запуска RTX 4090 выяснилось, что печатные платы 3090 Ti и 4090 имеют небольшие различия. RTX 4090 представила два отдельных контроллера напряжения. Контроллер 1,8 В питает память и другие компоненты на плате, а дополнительный контроллер 1,2 В питает только процессор.

Почему ютуберы взяли именно GALAX RTX 3090 Ti HOF OC LAB? Модель оснащена водяным блоком, который обеспечивает лучшее охлаждение без использования экзотических компонентов. RTX 4090 от производителя получила вариант HOF, но не HOF OC LAB. Изменения 3090 Ti HOF для превращения ее в RTX 4090 SUPER включают установку процессора AD102, памяти 24 Гбит/с GDDR6X, изменения в установке памяти, а также установку контроллера для подачи 1,2 В на чип.

Что касается модулей памяти, каждая микросхема GDDR6X была подобрана Teclab вручную, чтобы обеспечить использование матриц высочайшего качества. Память состоит из модулей GDDR6X (ZF) Micron (161-0480-900).

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Для охлаждения использован водяной блок GALAX GeForce RTX 3090 Ti HOF OC Lab с некоторыми модификациями, такими как термическая шпаклевка для каждой матрицы памяти и высококачественный термоинтерфейс для GPU. Это обеспечивает отличный контакт с водяным блоком с никелированной пластиной.

Охлаждение обеспечивается двумя 360-мм радиаторами, которые установлены в конфигурации push/pull вместе с водяным насосом, работающим со скоростью 234 л/ч. Температура окружающей среды составляла 18,7°C, а охлаждающей жидкости — 20°C. В результате даже во время сильного разгона свыше 3 ГГц видеокарта не нагревалась выше 54-55°C.

Полученная NVIDIA GeForce RTX 4090 SUPER была протестирована в Unigine Superposition 8K с частотой графического процессора 3105 МГц и частотой памяти 12900 МГц, что обеспечило скорость модулей до 25,8 Гбит/с. Teclab уже достигали скорости 26 Гбит/с с помощью специального мода памяти RTX 4070 Ti в прошлом.

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Конечным результатом многих часов модификации, настройки и тестирования стала намного большая производительность только с помощью водяного охлаждения. Полученная NVIDIA GeForce RTX 4090 SUPER на 39% мощнее по сравнению с обычной видеокартой RTX 4090 с применением разгона и на 16,5% без него. Карта почти приблизилась к ожидаемой производительности NVIDIA RTX 5090 — на 48% большей.

Источник: Wccftech

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