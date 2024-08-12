Появились видеокарты NVIDIA RTX 4090D с 48 ГБ встроенной памяти

Ориентированная на Китай видеокарта NVIDIA RTX 4090D на основе процессора AD102, разработанная для обхода экспортных ограничений США, теперь доступна с удвоенным объемом памяти — 48 ГБ.

О новых видеокартах сообщил инсайдер @bdsqlsz, который получил доступ к платформе облачных вычислений, где эти устройства уже были установлены. Основное использование этих видеокарт — обучение больших языковых и других генеративных моделей искусственного интеллекта, требующих не только значительной вычислительной мощности, но и объема памяти.

Хотя оригинальный твит не содержит фотографии или физических доказательств, он подтверждает пропускную способность памяти RTX 4090D на уровне 937 ГБ/с, что соответствует скорости памяти GDDR6X. Емкость 48 ГБ доступна с графическим процессором AD102, который обычно встречается в рабочих станциях RTX ADA, но использует стандарт GDDR6. Это свидетельствует о том, что 48 ГБ RTX 4090D имеет более быструю память. Кроме того, в программном обеспечении указана GeForce RTX 4080 SUPER 32 ГБ, которая обычно имеет 16 ГБ памяти GDDR6X.

Подобные модификации памяти не являются редкостью, особенно в модинговом сообществе и центрах обслуживания GPU, где замена памяти является ежедневной задачей. Однако тот факт, что платформа облачных вычислений предлагает подобные модифицированные экземпляры видеокарт, свидетельствует о более системном их использовании.

RTX 4090D обычно поддерживает только 12 модулей памяти, но для нее можно использовать платы RTX 3090 Ti, которая поддерживает 24 модуля, вместе с графическим процессором AD102 от RTX 4090D. Это решение позволяет удвоить объем памяти. Вероятно, китайские серверы используют именно такие модификации.

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Источники: Tom`s Hardware, VideoCardz

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