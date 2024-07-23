Видеокарта NVIDIA RTX 5090 будет на 48% быстрее 4090, также выйдет TITAN AI, — инсайдеры

По новой неофициальной информации, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 является на 48% быстрее RTX 4090. Также NVIDIA якобы работает над новой сверхпроизводительной видеокартой RTX TITAN AI.

YouTube-канал RedGamingTech утверждает, что NVIDIA RTX 5090 будет быстрее на 48%. Кроме того, TITAN AI GPU может быть примерно на 63% быстрее NVIDIA RTX 4090.

Интересно, что известный инсайдер отрасли kopite7kimi не опровергает эти данные: «Существует большая вещь» (в треде ниже. Вместо этого он задается вопросом, действительно ли TITAN увидит свет. Когда-то у NVIDIA якобы была видеокарта TITAN семейства Ada Lovelaceкоторая плавила блоки питания но так и не вышла.

Nvidia appears to have a new TITAN GPU in the works called the TITAN AI – An RTX 5090 beater!https://t.co/tno7k0tiFu — OC3D (@OC3D) July 23, 2024

Курс Java developer від Mate academy. Java developer: підготуємо вас до карʼєри в IT з нуля. Допоможемо з працевлаштуванням! Отримати знижку на курс

Серия TITAN изначально была ориентирована на геймеров, но позже переориентировалась на создание контента благодаря производительности и большому объему памяти. Современные генеративные инструменты искусственного интеллекта хорошо работают на видеокартах, поэтому TITAN понравился бы профессионалам.

Говоря о серии RTX 50xx, kopite7kimi говорит, что видеокарты могут не выйти до CES 2025 в начале января следующего года. по словам инсайдера, NVIDIA может представить RTX 50xx именно во время выставки. Реальные же видеокарты RTX 5090 и RTX 5080 появятся еще через один-два месяца.

I think we won’t see RTX 50 until CES. — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 22, 2024

Впрочем, некоторые слухи свидетельствуют о том, что NVIDIA может анонсировать серию RTX 50xx до конца этого года, а фактический уже состоится в 2025 году. Это будет соответствовать привычному сценарию NVIDIA по отделению объявлений от выпусков продуктов, с сокрытием под эмбарго многих характеристик.

Курс Java developer від Mate academy. Java developer: підготуємо вас до карʼєри в IT з нуля. Допоможемо з працевлаштуванням! Отримати знижку на курс

Если обнародованные показатели производительности реальны, некоторые энтузиасты ПК захотят получить именно TITAN AI, который на 14% быстрее RTX 5090, даже при существенно более высокой стоимости. Цена может действительно «кусаться»: сайт DSOG считает, что RTX 5090 может стоить около $2000, а TITAN AI — до $3000.

Источники: VideoCardz, DSOG, OC3D

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.