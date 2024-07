Видеокарта NVIDIA RTX 5090 будет на 48% быстрее 4090, также выйдет TITAN AI, — инсайдеры

По новой неофициальной информации, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 является на 48% быстрее RTX 4090. Также NVIDIA якобы работает над новой сверхпроизводительной видеокартой RTX TITAN AI.

YouTube-канал RedGamingTech утверждает, что NVIDIA RTX 5090 будет быстрее на 48%. Кроме того, TITAN AI GPU может быть примерно на 63% быстрее NVIDIA RTX 4090.

Интересно, что известный инсайдер отрасли kopite7kimi не опровергает эти данные: «Существует большая вещь» (в треде ниже. Вместо этого он задается вопросом, действительно ли TITAN увидит свет. Когда-то у NVIDIA якобы была видеокарта TITAN семейства Ada Lovelaceкоторая плавила блоки питания но так и не вышла.

Nvidia appears to have a new TITAN GPU in the works called the TITAN AI – An RTX 5090 beater!https://t.co/tno7k0tiFu

— OC3D (@OC3D) July 23, 2024