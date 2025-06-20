Игры Новости 20.06.2025 в 13:29 comment views icon

Единственный пользователь Steam из КНДР загадочно исчез — не волнуйтесь, с Ним все нормально

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Единственный пользователь Steam из КНДР загадочно исчез — не волнуйтесь, с Ним все нормально

Вчера пользователи могли потерять интернет-легенду — из Steam исчез единственный игрок из Северной Кореи. Но Reddit смог выдохнуть с облегчением.

Почему вообще в сети вообще заметили пропажу какого-то геймера? На спутниковой карте Steam есть только единственная зеленая точка в Пхеньяне. Это та самая точка, которая годами светится в КНДР — потому что больше там в Steam, похоже, никто не сидит. Сообщество на Reddit сразу заметило исчезновение и начала строить теории. Но можно спать спокойно: юзер вернулся онлайн.

Получить доступ к обычному интернету в КНДР — крайне опасная и трудная задача. Местные власти внедрили свою интерасеть Kwangmyong. Северокорейские граждане имеют свой аналог браузера Naenara, локальные Facebook, Netflix и свою версию Firefox. Там даже есть смарфтон, похожий на Huawei, сохраняющий скриншоты каждые 5 минут. Поэтому та одна-единственная точка на карте стала интернет-легендой — аж с 2013 года.

«После многих лет единственный пользователь Steam в Северной Корее отключился», — написали в сабреддите Steam.

Єдиний користувач Steam з КНДР загадково зник — не хвилюйтеся, з Ним все нормально
Спутниковая карта Steam, когда исчез единственный пользователь из КНДР

А, как мы знаем, на Reddit «дуреют» от возможности построить множество теорий. Кто-то предположил, что пользователя могли арестовать, другие представляли его ребенком в посольстве, который впервые решил выйти на улицу. Некоторые даже шутили, что это сам Ким Чен Ын, который временно ушел из онлайна, потому что обновляет свой GPU.

Интернет-переполох закончился спокойно: тот Самый пользователь Steam в Северной Корее снова онлайн. Теории можно отложить до следующего дня, когда геймер захочет «понюхать воздух» за пределами комнаты.

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Источник: PC Gamer

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