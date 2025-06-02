«Skyrim-бабушка» выходит с пенсии: ремастер Oblivion вернул 89-летнюю геймершу к игре

Культовая 89-летняя геймерша Ширли Карри теперь не «Skyrim-бабушка», а «Oblivion Remastered-бабушка». Она официально отложила свою паузу от геймерства в «дальний ящик».

Любимица миллионов Ширли Карри загрузила свои первые видео из обновленной версии The Elder Scrolls 4: Oblivion, чтобы начать новое прохождение в знакомом мире RPG. Но на этот раз знакомый Скайрим сменяется Сиродилом, который она совсем не знает.

«Простите, друзья, вы же знаете, что я должна все осмотреть. Я никогда здесь раньше не была», — сказала стримерша.

Оба видео — «Обучение» и «Все еще учусь» — вышли на ее канале на выходных. И действительно соответствуют названиям, поскольку Карри с нуля осваивает систему управления и особенности Oblivion. Она играет спокойно, неторопливо, с интересом к деталям и природе. Уже в первые минуты зрители слышат, как Карри не сдерживает эмоций, когда новая (для нее) игра удивляет или раздражает. Но все равно геймерка постепенно адаптируется и учится наслаждаться игровым миром.

«Уродливая динамика… просто уродливая динамика», — восклицает она, пытаясь разобраться с интерфейсом и системой перемещения.

Карри во время видео останавливается, чтобы рассмотреть цветы, ландшафты и не спешит бежать по сюжету. Всем фанатам Oblivion знакомо, что такое просто бегать вокруг Имперского города, искать корни Нирна, сражаться с грязекрабами и выполнять сторонние квесты. И именно за такой подход любят Ширли, которая не гонится за экшеном.

Это возвращение выглядит особенно интересно на фоне ее заявления осенью 2024 года. Тогда Карри официально объявила о завершении карьеры в игровом YouTube. В видео она прямо сказала, что ей смертельно надоело играть в игры. Она планировала сосредоточиться на влогах и оставить прошлое позади, но все равно время от времени на ее канале появлялись новые видео со Skyrim. А теперь будут ролики и из Oblivion Remastered.

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Ширли давно стала символом особой атмосферы в RPG-сообществе. В YouTube у нее более 1,3 млн подписчиков, а ее стиль стриминга вдохновил и самих разработчиков. Bethesda не только отсканировала ее внешность для The Elder Scrolls 6, но и добавила отсылку к ней в Starfield. Моддеры тоже не остались в стороне — создали мод на спутника-бабушку в Skyrim.

Источник: Games Radar