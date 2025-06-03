Новости WTF 03.06.2025 в 11:22 comment views icon

BBC показал смартфон из Северной Кореи — похож на Huawei и сохраняет скриншоты каждые 5 минут в тайную папку

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Катерина Даньшина

Автор новостей

BBC показал смартфон из Северной Кореи — похож на Huawei и сохраняет скриншоты каждые 5 минут в тайную папку

Журналисты BBC показали на видео смартфон, вывезенный контрабандой из Северной Кореи сеульским изданием Daily NK — редкий (и несколько тревожный) взгляд на современные устройства из антиутопической реальности.

Несмотря на то, что на видео не указывают бренд или модель, дизайн и интерфейс смартфона, согласно TechSpot, очень напоминают устройства Huawei или Honor. Неизвестно, имеют ли компании официальные продажи в КНДР, но если и так, то, вероятно, настроены исключительно с помощью утвержденного правительством программного обеспечения.

При включении телефон демонстрирует анимированный северокорейский флаг, тогда как ввод текста предусматривает цензуру отдельных слов: к примеру, если ввести южнокорейский термин, который означает слова «старший брат» или «парень», телефон автоматически меняет его на «товарищ»; еще одно интересное изменение обнаружилось при наборе словосочетания «Южная Корея», которое телефон автоматически менял на «марионеточное государство».

BBC показав смартфон із Північної Кореї — схожий на Huawei, виправляє «ворожі» слова і робить скріншоти кожні 5 хвилин
Скриншот из видео BBC

Другой интересный момент заключается в том, что телефон делал скриншоты каждые 5 минут использования и сохранял их в тайную папку, к которой обычные пользователи не имеют доступа. BBC предполагает, что власти могут просматривать их, чтобы контролировать активность пользователя.

BBC показав смартфон із Північної Кореї — схожий на Huawei, виправляє «ворожі» слова і робить скріншоти кожні 5 хвилин
Тайная папка со скриншотами на телефоне из КНДР / Скриншот из видео BBC

Об использовании смартфонов в Северной Корее мы можем догадываться только по слухам и свидетельствам беглецов. СМИ пишут, что в последние годы мобильных устройств там стало больше, наряду с требованиями правительства, которые предусматривают запрет на их подключение к глобальному интернету и усиленный государственный надзор. В стране якобы функционируют так называемые «молодежные отряды репрессий», которые останавливают молодых людей на улицах, чтобы проверить их телефоны и переписку.

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