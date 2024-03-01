«Экологические» чехлы FineWoven от Apple настолько плохие, что Amazon добавил пометку «товар, который часто возвращают»

Чехлы FineWoven от Apple для iPhone 15 уже получили несколько волн критики от пользователей, однако на этот раз их низкое качество отметили и у одного из крупнейших ритейлеров мира. Оказывается, они настолько плохие, что Amazon пришлось добавить к страницам FineWoven предупредупреждение — «часто возвращаемый товар».

Предупредительная этикетка появляется в списках товаров для всех чехлов FineWoven от Apple для iPhone 15, передаёт 9to5mac. Варианты аксессуаров для Apple Watch и кошельки FineWoven MagSafe Wallets пока такого предупреждения не имеют.

Полный текст предупреждения:

Товар, который часто возвращают Ознакомьтесь с деталями товара и отзывами покупателей, чтобы узнать больше об этом товаре.

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