Экран не расширился: демонстрация Lenovo Legion Pro Rollable провалилась на популярном шоу

Вероятно, технология раздвижных экранов ноутбуков нуждается в доработке. Lenovo Legion Pro Rollable не сработал как положено.

The Tonight Show с Джимми Фэлоном — популярное в США телешоу. В нем известный ютубер

Лайнус Себастиан (Linus Tech Tips) демонстрировал последние технические достижения Lenovo, но один из эпизодов пошел не по плану. Экран раздвижного ноутбука отказался работать должным образом.

Во время демонстрации инфлюенсер пытался расширить экран из 16-дюймового состояния до 24 дюймов. Комбинация клавиш, которая должна была бы инициировать расширение, не сработала, что привело к неловкому моменту, когда три человека в кадре были вынуждены шутить, пытаясь понять, что не так. После нескольких попыток решить проблему, Лайнус сдался и просто объяснил, как должен работать ноутбук. Собеседники быстро перешли к следующему продукту, так и не показав трюк Lenovo.

Как передаёт Windows Central, «хотя полный сегмент доступен на YouTube, только 3 минуты фактически транслировались по телевидению, и ни в одной из них не было ноутбука». Судя по этому замечанию, не совсем понятно, увидели ли зрители конфуз, но сцену все еще можно посмотреть.

Legion Pro Rollable — концептуальный ноутбук Lenovo, представленный на CES 2026, экран которого расширяется горизонтально. Он пока не производится серийно и его нельзя приобрести. Поэтому у компании есть время и возможность исправить конструктивные недостатки устройства, если оно когда-то попадет в серию. На ноутбуке с таким экраном было бы удобно смотреть фильмы, играть в игры, а также получить большее рабочее пространство, в котором можно лучше разместить окна.

Это далеко не первый случай, когда технология терпит неудачу перед большой аудиторией. Известно, что первая демонстрация Apple Face ID тоже провалилась, а Microsoft имела несколько неудачных демонстраций, в частности «синий экран смерти» при попытке подключения принтера в Windows 95. В прошлом году Meta провалила демонстрацию очков Ray-Ban и некоторые другие технические моменты, связанные с ИИ в ее продуктах.