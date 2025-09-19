"Мы сами себе сделали DDoS": Meta провалила презентацию Ray-Ban, случайно активировав ИИ на всех очках в зале

На этой неделе Meta представила Ray-Ban Meta 2 и Ray-Ban Display, однако сама презентация имела существенные технические проблемы: в начале Марк Цукерберг не смог ответить на звонок в WhatsApp с помощью нового нейронного браслета, а впоследствии ИИ не смог предоставить приглашенному повару-инфлюенсеру для демонстрации необходимые подсказки.
ICYMI, Meta is upping its smart glasses ambitions with a new neural band interface for its Meta Ray Ban Display devices, though the live demo reveal ran into some issues 😅
Regardless, they’re launching September 30 for $799. pic.twitter.com/QfOk1v6CIc
— TechCrunch (@TechCrunch) September 18, 2025
Meta’s Ray-Ban AI glasses demos flopped when the AI looped on a recipe and a WhatsApp call failed. While X users memed the Wi-Fi woes, some praised Mark Zuckerberg and Meta for attempting a bold live demo instead of relying on polished videos. #Meta #MetaAI #AI #metaconnect2025… pic.twitter.com/heW25DB8mv
— Markos.DU (@markos_du) September 18, 2025
Сам Цукерберг пожаловался на проблемы с Wi-Fi, которые довольно часто могут возникать на больших презентациях. Но проблема, как оказалось, была с ним вообще не связана. По словам главного технического директора Meta Эндрю Босворта, организаторы сами себе «устроили DDoS-атаку», случайно активировав ИИ в каждых Meta Ray-Ban в здании.
«Когда повар сказал: «Эй, Meta, запускай Live AI». Он фактически запустил ИИ в каждом из Meta Ray-Ban в здании», — объясняет Босворт. «Мы направили трафик Live AI на наш дев-сервер, чтобы изолировать его, но сделали это для всех в здании на тех точках доступа. По сути, мы сами себе устроили DDoS-атаку».
Относительно видеозвонка Босворт говорит о «ранее невиданной ошибке», которая возникла из-за того, что очки Ray-Ban Display внезапно переходили в режим сна в момент, когда устройство получало уведомление о звонке. В настоящее время баг исправлен, но демонстрация уже принесла компании негативную рекламу.
С другой стороны, Meta можно отметить хотя бы за то, что она предлагает честную демонстрацию продукта в реальном времени, в отличие от опыта с предварительно записанными видео, которые так любят Apple и Google (причем в последнем случае даже в записи ИИ демонстрировал ошибки).
Что представили на презентации Meta Ray-Ban?
- Ray-Ban Display: $799, прозрачный дисплей в правой линзе, управление с помощью нейронного браслета; продажа запланирована на 30 сентября, два размера и варианты с диоптриями.
- Ray-Ban Meta 2: от $379, с улучшенной 12 МП камерой, видеозаписью 3K, до 8 часов типичного использования, 32 ГБ памяти, водонепроницаемостью IPX4 и более широкими вариантами линз/оправы.
- Oakley Meta Vanguard: $499, спортивные очки со степенью защиты IP67, 12 МП сверхширокоугольной камерой с разрешением видео 3K, более громкими динамиками, пятимикрофонным набором и быстрой зарядкой до 50% за 20 минут.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: